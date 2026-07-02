Un posto al sole, le anticipazioni del 3 luglio 2026: il disperato tentativo di Rosa

Ufficio stampa Rai Damiano e Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 2 luglio 2026

Nella puntata di giovedì 2 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano sul conto di Eduardo, Rosa vuole affrontare il fratello di persona. Intanto Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e a farne le spese potrebbe essere Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego deciderà di confidargli i propri tormenti sentimentali.

Anticipazione della puntata del 3 luglio 2026

Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie che sta dicendo a Clara, Rosa farà un disperato appello a Damiano, che intanto vorrebbe affrontare Grillo per quello che ha cercato di fare contro la propria famiglia. La notizia che la speaker Ambra Mancini, su cui Roberto puntava, passerà alla concorrenza, causa un nuovo confronto tra lui e Michele. Rossella ha l’occasione di partecipare a un congresso medico, che le consentirebbe di prendere contatti per una sua eventuale esperienza all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio sembra raffreddare quella prospettiva.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.