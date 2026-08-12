Ascolti tv dell’11 agosto, La Ruota della Fortuna continua a vincere contro L’Eredità Summer

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IPA Gerry Scotti

Martedì 11 agosto prosegue la programmazione estiva, tra repliche degli show più amati, concertoni, sport e film tra i più amati. Rai e Mediaset continuano a intrattenere il pubblico che, in attesa delle vacanze, non rinuncia a una piacevole e rilassante serata davanti alla tv.

Rai1 ha proposto in prima visione Upgraded – Amore, arte e bugie, commedia romantica del regista Carlson Young. Su Rai 2 la diretta dei Campionati Europei di atletica leggera di Birmingham 2026. Gli spettatori di Rai 3 hanno assistito Jannaccimi!, il grande tributo a Enzo Jannacci, presentato dal teatro degli Arcimboldi dal figlio Paolo, con ospiti Elio, J-Ax, Paolo Rossi e Paola Iezzi.

Su Rete4 spazio a storia, geografia, scienze e curiosità con Le grandi domande di Freedom, con la conduzione di Roberto Giacobbo. Fino all’ultimo indizio, il poliziesco con Jared Leto e Denzel Washington è andato in onda nella prima serata di Canale 5, mentre su Italia 1 è tornato un nuovo appuntamento di Yoga Radio Estate, il concertone dell’Emilia-Romagna guidato da Neomi e Enrico Papi.

Nell’access prime time continua invece la sfida tra Marco Liorni, al timone de L’Eredità Summer, e l’irrefrenabile La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Ma chi ha conquistato gli ascolti della serata?

Ascolti tv dell’11 agosto: i dati della Prima Serata

Su Rai 1 Upgraded – Amore, arte e bugie interessa 1.227.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale 5 Fino all’ultimo indizio conquista 1.617.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai 2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.823.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia 1 Yoga Radio Estate incolla davanti al video 766.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai 3 Jannacciami! segna 338.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza 420.000 spettatori (4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 619.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Skyfall ottiene 261.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 311.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, i dati dell’11 agosto

Su Rai 1 L’Eredità Summer totalizza 2.169.000 spettatori (15.2%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.948.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.775.000 spettatori pari al 26.4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 909.000 spettatori (6.4%). Su Rai 3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 345.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 4 di Sera News raggiunge 674.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 628.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 889.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 la partita di calcio amichevole Juventus-Palermo arriva a 170.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 371.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale, i dati degli ascolti

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.804.000 spettatori pari al 19%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.597.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.356.000 spettatori (15.2%), mentre The Wall convince 1.543.000 spettatori (14.9%). Su Rai 2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 1.012.000 spettatori con il 9.6%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 462.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.577.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 601.000 spettatori (4.8%) e Via dei Matti n° 0 in replica 466.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 10 Minuti è la scelta di 657.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 797.000 spettatori (6.3%). Su La7 Grantchester raduna 91.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 111.000 spettatori pari all’1.1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 168.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (191.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.4%.