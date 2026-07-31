Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026: arriva il confronto tra Anna e Gianluca

Vacanze in bilico per Alberto e intanto la crisi di gelosia è dietro l'angolo: trame di "Un posto al sole" dal 3 al 7 agosto, prima della chiusura

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 3 al 7 agosto ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente ha aperto con una giornata di tensioni sentimentali: Marina, messa a dura prova dalla gelosia, ha compiuto un gesto plateale nei confronti della rivale Greta, mettendo così in crisi il rapporto con Roberto. Nel frattempo Ornella ha preso consapevolezza dei suoi desideri e Raffaele, entusiasta del suo ritorno, le ha fatto una proposta importante. In casa Guido e Mariella sono stati sorpresi dall’arrivo di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, che porta in scena nuovi sospetti e tensioni legate alle prossime mosse del barone.

La settimana è proseguita con delicate questioni familiari: Diego ha compreso che Silvia sta cercando di proteggere la relazione con Ida e ha deciso di muoversi, chiedendo aiuto a Giulia. A casa Luca si è vissuto un episodio di tentata truffa telefonica che lo ha scosso profondamente, mentre le dinamiche tra Roberto e Greta continuano a creare tensioni che sembrano avere conseguenze impreviste. Nel frattempo, in vacanza, Micaela ha imposto a Jimmy nuove regole di socializzazione che rischiano di indebolire l’equilibrio del ragazzo.

Verso la fine della settimana l’attenzione si è concentrata sulle preoccupazioni di Manuela per il nipote e sulla diagnosi che lei e Niko aspettano dallo psicologo: Jimmy, in vacanza con la madre, è apparso sempre più spento e ha creato momenti di allarme per la famiglia. Un incontro fortuito ha però dato a Alberto l’occasione di cercare un chiarimento con il figlio, mentre una piccola sorpresa in terrazza ha contribuito a riportare un po’ di serenità a Luca.

Anticipazioni della settimana dal 3 al 7 agosto

Lunedì 3 agosto 2026

Alberto dovrà spiegare a Federico che Gianluca non partirà più con loro per le vacanze; intanto Anna decide inaspettatamente di raggiungere Gianluca per un confronto diretto. Niko e Manuela renderanno noto a tutti i parenti il responso dello psicologo sul figlio, e Jimmy sembra riuscire a ritrovare un po’ di spensieratezza trascorrendo tempo con i coetanei. La vacanza di Guido e Mariella comincia in salita a causa dell’insofferenza di Bice, complicata dall’arrivo di Cotugno e dalla gelosia di Massaro.

Martedì 4 agosto 2026

Rossella e Nunzio si preparano a fare ritorno a Napoli. Luca si trova ad affrontare un nuovo evento doloroso legato alla malattia che metterà alla prova chi gli sta accanto. Anna cercherà, con un confronto a cuore aperto, di scalfire la chiusura di Gianluca, mentre Alberto dovrà motivare Federico sulla decisione che riguarda il viaggio del fratello. Masaro, arso dalla gelosia per Bice, è deciso a fronteggiare Cotugno, ma Guido cercherà di dissuaderlo.

Mercoledì 5 agosto 2026

Manuel continua a insistere per trascorrere più tempo con lo zio Eduardo e la famiglia; Clara comincia a nutrire sospetti sul motivo per cui Rosa non acconsente, intuendo che ci sia qualcosa di serio che le viene nascosto. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccuperà tutti e metterà sotto pressione Giulia. Rossella proverà un crescente senso di colpa verso Gianluca per non avergli detto la verità, mentre Niko, soddisfatto che il figlio si sia divertito in vacanza, dovrà decidere se parlargli della psicoterapia prevista a settembre.

Giovedì 6 agosto 2026

Dopo aver compreso che Rosa le nasconde qualcosa su Eduardo, Clara, decisa a scoprire la verità, vedrà il suo mondo crollare. Nonostante il tentativo di Giulia di fare da paciere, riaffioreranno le tensioni tra Diego e Ida. Bice, divertita dalla contesa, si sentirà corteggiata da due uomini, e sarà il giorno del confronto decisivo tra Massaro e il barone Cotugno: resta da vedere come finirà.

Venerdì 7 agosto 2026

Marina dovrà fare i conti con il fallimento dei tentativi di riconquista di Stefano e con la tensione persistente con Roberto, sempre più influenzato dal fascino di Greta. Confermando i suoi sospetti, Clara dovrà affrontare la rabbia per il tradimento di Eduardo e il dolore per il silenzio complice di Rosa. Con l’estate ormai al culmine, Raffaele saluta i condomini di Palazzo Palladini: le vacanze sono alle porte, anche se per poco tempo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Vacanze in bilico: la partenza per le ferie diventa fonte di tensione, con Alberto che deve spiegare a Federico l’assenza di Gianluca e le dinamiche tra Guido, Mariella, Bice e il barone Cotugno che mettono a rischio la serenità del gruppo.

• Crisi e gelosia: l’arrivo di Cotugno e la gelosia di Massaro scatenano uno scontro che coinvolge più famiglie e mina gli equilibri sentimentali, con ricadute per Guido e chi gli sta vicino.

• Malattia e apprensione: l’evolversi delle condizioni di Luca continua a pesare sui legami affettivi, mettendo alla prova Giulia e chiunque graviti attorno a lui.

• Segreti e tradimenti: i sospetti di Clara su Rosa e Eduardo esplodono in una rivelazione che rischia di compromettere rapporti e fiducia all’interno della famiglia.

• Affetti messi alla prova: le relazioni personali—come quelle di Marina con Roberto e Stefano, e di Rossella con Gianluca—sono attraversate da scelte difficili e dalla necessità di chiarimenti.

• Salute mentale e genitorialità: la questione della psicoterapia per Jimmy torna al centro con Niko e Manuela impegnati a decidere come comunicare e gestire il percorso del ragazzo.

• Tensioni giovanili: le dinamiche tra Diego e Ida riprendono vigore nonostante i tentativi di mediazione di Giulia, mostrando che vecchie questioni possono riemergere con forza.

• Ritorni e addii temporanei: il ritorno di Rossella e Nunzio a Napoli e i saluti estivi di Raffaele segnano passaggi di vita che anticipano sviluppi futuri.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 27 al 31 luglio 2026