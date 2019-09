Al Bano confessa: “Non volevo separarmi da Romina, invocai un miracolo”

editato in: da

Al Bano Carrisi torna a parlare della separazione da Romina Power e del dolore provato quando fu costretto a lasciare la donna che amava.

La coppia è stata legata dal 1970 al 1999 e ha vissuto un’intensa storia d’amore che nemmeno i litigi e le distanze sono riusciti a cancellare. Oggi, dopo anni di lontananza, Romina e Al Bano sono tornati a cantare insieme e in tanti sperano che fra i due possa esserci anche un ritorno di fiamma.

La separazione, dopo 29 anni di passione, arrivò in un momento molto difficile per la famiglia. Nel 1994 infatti Ylenia, la primogenita della coppia, scomparve in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Un dolore enorme che portò Al Bano e Romina ad allontanarsi sempre di più, creando una distanza che divenne incolmabile, soprattutto per la Power.

Fu lei, come ha svelato il cantante di Cellino San Marco, a chiedere il divorzio, nonostante lui sperasse in un miracolo. Sulle pagine del settimanale VOI, Al Bano ha ripercorso quei momenti difficili, affermando che quando si separò da Romina la amava ancora profondamente e non voleva vivere lontano da lei.

“È successo in un nostro concerto in Brasile – ha raccontato -. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro – ha aggiunto -, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!”.

Al Bano ha svelato di aver sperato sino all’ultimo che Romina potesse tornare da lui, ma il miracolo non avvenne. “Credo nei miracoli – ha svelato -, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”.

Negli anni Duemila, l’artista pugliese avrebbe conosciuto Loredana Lecciso, vivendo una nuova storia d’amore e la nascita di due figli Yasmine e Bido.