Fonte: IPA Luca Argentero nel 2003, dopo il Gf

Ormai che tutto è finito in prescrizione e che si è guadagnato il rispetto di pubblico e registi nel ruolo di attore, Luca Argentero non ha più paura di rivelare come iniziò la sua scalata al successo. E, quasi vent’anni dopo, rivela il nome della persona che gli spianò la strada verso la casa di Cinecittà del Grande Fratello, allora riservata esclusivamente ai perfetti sconosciuti.

Luca Argentero, ecco come arrivò al GF

Era il 2003, esattamente vent’anni fa, quando un giovanissimo (e parecchio avvenente) Luca Argentero varcò la porta rossa della casa del Grande Fratello, quando ancora era un reality che aveva come protagonisti persone davvero comuni, sconosciuti e senza troppa fama di successo. Eppure, fu proprio il GF a portare Argentero al successo e, per questo, deve ringraziare una persona a lui cara.

Al reality Mediaset – oggi condotto da Alfonso Signorini e popolato da famosi decaduti – Argenterò ci arrivò grazie all’aiuto di sua cugina, l’ex letterina Alessia Ventura. “Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì” rivela, vent’anni dopo, l’ormai popolarissimo attore al Corriere della Sera.

Glielo si perdona perché tutto quel che è arrivato in seguito, Argentero se l’è guadagnato, almeno da un certo punto in poi. Sui suoi inizi da attore, Argentero è lucido e schietto, ammette che, quando fu scelto per partecipare alla fiction Carabinieri, non era in grado di recitare: “Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza”.

La sicurezza è arrivata soltanto anni dopo, sul set di Saturno contro, diretto da uno dei più grandi registi del cinema italiano contemporaneo: “Ferzan Özpetek per me è un santo. Perché mi ha permesso di essere a mio agio in mezzo a un cast strepitoso. Avere lavorato con lui è una certificazione di qualità. Di Saturno contro ho un ricordo quasi mitologico. Ero inesperto, puro, entusiasta, con quel cast eccezionale ho brillato di luce riflessa”.

Da “ranocchio” a sex symbol

Parlando del suo passato, Luca Argentero compie ancora un passo ulteriore e torna agli anni delle scuole medie: “ero un po’ in carne e con un taglio sfigato di capelli. Un imbranato, certo non il capoclasse. Poi, come spesso succede, arriva quella famosa estate in cui parti per le vacanze e torni più alto di dieci centimetri e con qualche muscolo che prima non c’era”. E lì iniziò a capire l’effetto che faceva sulle donne: “Sono diventato intraprendente e meno timido e ho recuperato”.

Fonte: IPA

I tempi da rubacuori, però, sono finiti. Argentero è felicemente sposato con Cristina Marino, e la coppia è impegnata a prendersi cura della famiglia: “Abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati al 99% sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”.

Non c’è tempo neppure per la gelosia che, rivela l’attore: “C’è ma è sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate”.