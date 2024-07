GF, chi potrebbe entrare nella Casa: c’è anche l'(ex) flirt di Fedez

Fonte: Ansa Fedez

La macchina organizzativa del Grande Fratello è in azione: Alfonso Signorini è alla ricerca dei concorrenti per la prossima edizione in partenza a settembre, che ancora una volta punterà sul mix Nip e Vip. Il cast è ovviamente ancora in fase di definizione, ma non mancano le indiscrezioni: la regina del gossip Deianira Marzano ha anticipato alcuni dei prossimi concorrenti che potrebbero varcare la porta della Casa più spiata d’Italia.

GF, chi potrebbe entrare nella Casa: i nomi

Trovare i personaggi giusti per un reality show non è sempre facile: lo sa bene Alfonso Signorini, alle prese con la definizione del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Il reality show, che nella scorsa stagione televisiva non ha ottenuto risultati di ascolti entusiasmanti, prenderà il via a settembre. Di certo occorrerà dare nuova linfa a un programma che sembra aver fatto il suo tempo e ovviamente l’unico modo per riuscirci è trovare dei concorrenti che abbiano personalità forti, in modo da tenere incollati i telespettatori allo schermo.

Anche per questa edizione si punterà sul mix di Nip e Vip, in modo da creare dinamiche interessanti per il pubblico. E cominciano già a circolare i primi nomi che potrebbero varcare la celebre porta rossa del loft di Cinecittà.

Ad anticiparli è stata la regina del gossip Deianira Marzano che, ospite di Gabriele Parpiglia nel programma Gente di Marte in onda su Radio Marte, ha svelato i nomi di sette potenziali concorrenti della prossima edizione del reality show. Tra i partecipanti potrebbero esserci diversi volti già conosciuti agli appassionati delle trasmissioni di Canale 5. E tra i nuovi gieffini potrebbero comparire due attrici e una modella finita al centro della cronaca rosa solo alcune settimane fa.

“Ti do i nomi del GF – ha detto Deianira – Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Chimirri, Vera Gemma. E poi Garance Authié, la modella fidanzata con Fedez. E poi un ex protagonista di Mare Fuori che non posso dire. Sì è maschio però non posso dire”.

Il nome di Margherita Zanatta era già venuto fuori nelle scorse settimane proprio dall’esperta di gossip, che aveva fatto sapere che “alcuni ex gieffini del vecchio Grande Fratello Vip sono stati chiamati per la prossima edizione“. Tra questi c’è anche Jonathan, uno dei protagonisti delle passate edizioni; poi c’è l’ex tronista di Uomini e Donne Jonas, e ancora Federico Chimirri, concorrente di Masterchef ed ex di Giulia Cavaglià.

Ron Moss non sarà al Grande Fratello

Tra i nomi importanti della nuova edizione potrebbero esserci anche Vera Gemma, una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi di qualche anno fa, e l’attrice Nadia Rinaldi, volto iconico delle commedie italiane anni ’80, che potrebbero regalarci anche colpi di scena con le loro personalità frizzanti.

Pare invece che un volto molto noto al pubblico italiano non parteciperà al reality: “Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa il mascellone Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget”, si legge su Dagospia.