Chi sono Clarissa, Caterina e Romano, i figli di Alessandra Mussolini

editato in: da

A Ballando con le stelle ha ottenuto un grande successo, piazzandosi al terzo posto: Alessandra Mussolini, classe 1962, è stata uno dei volti rivelazione della quindicesima edizione del talent show di danza dedicato ai vip.

A supportarla in questa avventura anche i tre figli, nati dalle nozze con Mauro Floriani. La coppia si è sposata nel 1989 e dal loro amore sono nati: Caterina nel 1995, Clarissa nel 1997 e Romano nato nel 2003. Per Alessandra Mussolini la famiglia è molto importante, come ha dichiarato anche recentemente a Domenica In dove è stata ospite di Mara Venier. Anche nella sua esperienza nel talent show di Milly Carlucci, Alessandra Mussolini aveva affermato: “Per me la famiglia è la cosa più importante”, concetto che ha ribadito guardando una clip nello studio di Domenica In, in cui si sono viste diverse immagini dei tre figli: “La famiglia ci deve essere e deve essere mantenuta”. Un legame profondo e pieno di affetto sia con Caterina, che vive e lavora all’estero a Londra, che con Clarissa e Romano che invece sono vicini alla mamma.

Due dei figli del resto sono anche intervenuti per dedicarle alcuni messaggi di supporto in merito alla sua esperienza a Ballando con le Stelle, testimonianze dell’affetto che li unisce: tra parole di orgoglio e di stima per la mamma che si è impegnata molto durante questa avventura televisiva. Romano è stato anche protagonista di una sorpresa durante una puntata di Ballando con le Stelle, presentandosi sul palco per danzare con la mamma. “Uno vive per loro”, ha poi ribadito Alessandra durante l’intervista con la Venier.

E ai figli lei ha dedicato anche messaggi di affetto su Instagram, dove ha condiviso qualche immagine insieme. Ad esempio con il figlio Romano, dopo il ballo che li ha visti protagonisti nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, un carosello di immagini emozionanti accompagnato da parole piene di affetto: “È stato emozionante trovare sulla pista mio figlio Romano Floriani e terminare il ballo tra le sue braccia. Grazie Milly Carlucci!”.

Anche la mamma di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone, è molto legata ai tre nipoti, come ha spiegato la ex politica intervistata a Domenica In: “Mamma è stupenda, è attenta”, ha raccontato ricordando che si tiene sempre informata.