Joe Barone è stato direttore generale della Fiorentina fino al 19 marzo 2024, giorno in cui è venuto a mancare a soli 57 anni dopo un malore che lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Una grande perdita per la squadra e il mondo del calcio, ma soprattutto per la grande famiglia che il dirigente sportivo siciliano con cittadinanza americana aveva costruito insieme all’amata moglie Camilla, anche lei di origini italiane, con quattro meravigliosi figli.

Joe Barone, l’amore per la moglie Camilla De Marco

Classe 1966, Joe Barone – all’anagrafe Giuseppe Barone – era originario di Pozzallo, in Sicilia, ma ha sempre vissuto negli Stati Uniti d’America. Era appena un bambino quando la sua famiglia vi si trasferì definitivamente, in quella Brooklyn che nei passati decenni ha accolto molti italiani in cerca di un futuro migliore.

È negli USA che Joe ha studiato e si è impegnato per costruire il suo futuro, facendosi strada dapprima nel settore finanziario e poi nel mondo del calcio dopo il fatidico incontro con Rocco Commisso, attuale presidente della Fiorentina che lo ha inserito nella sua società di telecomunicazioni Mediacom, poi nominato vicepresidente dei New York Cosmos nel 2017 e, infine, fortemente voluto come direttore generale della Fiorentina nel 2019.

Ma se di incontri fatidici si parla, senza dubbio a occupare un posto speciale nella vita di Barone è stato quello con Camilla De Marco, la donna che avrebbe sposato. Anche lei residente negli USA e di origini di italiane, com’è facilmente intuibile dal nome, della donna si sa poco oltre agli scorci e agli attimi condivisi dal marito sui suoi profili social, orgoglioso di mostrare la propria famiglia.

Chi sono i quattro figli di Joe Barone

Una famiglia numerosa nel vero senso della parola. Joe Barone e la moglie Camilla hanno avuto quattro figli il primo dei quali porta lo stesso nome del padre. Giuseppe Alessandro Barone, nato nel 1988, è noto come calciatore per aver giocato in Italia nel Perugia, nell’Ascoli e nella Salernitana. Dopo l’esperienza qui ha deciso, però, di fare ritorno negli Stati Uniti d’America dove ha continuato a giocare per diverse squadre, in ultimo per lo Charlotte Indipendence.

Anche il figlio Salvatore Barone, più giovane, è un calciatore impegnato fino a poco tempo fa con i New York Cosmos – squadra di cui il padre era stato dirigente – e attualmente nel New Amsterdam Football Club.

Se è vero che il calcio è una passione trasmessa di padre in figlio, il primogenito del compianto dirigente della Fiorentina, Pietro Barone, sembra abbia scelto di intraprendere tutt’altra strada dedicandosi principalmente alla famiglia che ha costruito con la moglie Justine Beyar, sposata nel 2022 e dalla quale ha avuto il suo primo figlio Giuseppe. Il primo nipotino di Joe Barone che, come da tradizione, porta con orgoglio il nome del nonno.

L’unica figlia, Gabriella Barone, è un’affascinante istruttrice di pilates che si è laureata nel New Jersey e, come si legge sul suo profilo Instagram, ha completato gli studi per esercitare come logopedista.

Il messaggio di cordoglio della Fiorentina

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata – si legge sui profili social della Fiorentina nel giorno della morte di Barone -. (…) Un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.