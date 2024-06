In visita di Stato in Francia, Jill e Joe Biden sono stati accolti da Emmanuel e Brigitte Macron: ennesima sfida di stile tra First Lady

Fonte: IPA Jill Biden e Brigitte Macron

Dopo la gaffe di stile con la Regina Camilla (e la gaffe per averle quasi preso la mano!), Brigitte Macron è tornata a splendere, sfoggiando il vero chic “à la française”. Da sempre amante delle grandi firme, da Chanel a Dior, fino a Schiaparelli, per la visita di Stato in Francia di Joe e Jill Biden, ha scelto il blu scuro, un completo sartoriale finemente elegante, che le dona molto. E la First Lady americana? In bianco, uno dei suoi colori preferiti.

Brigitte Macron, look in blu per la visita di Jill Biden

Fonte: IPA

Il Presidente americano Joe Biden e la First Lady Jill Biden sono stati accolti da Emmanuel e Brigitte Macron all’Arco di Trionfo, e successivamente agli Champs-Elysées. Solamente il 6 giugno, in occasione dell’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, il Presidente francese e la First Lady hanno accolto Carlo e Camilla, ed è qui che si è verificato il “piccolo” incidente di stile: il look fotocopia è stato definito “imbarazzante”. Ma la Macron si è riscattata subito con un look all’altezza della situazione, e stavolta niente dettagli simili o eccessivamente “nuziali”.

Per l’incontro con Jill Biden, ha sfoggiato un look in blu scuro: abito al ginocchio e cappotto lungo con scarpe con tacco alto del medesimo colore. Classico caschetto, che ormai l’accompagna in ogni occasione, e cintura in vita. Splendida anche Jill Biden, che invece ha preferito un abito bianco lungo ben oltre il ginocchio, differentemente dalla Macron. Un look cromatico sul bianco e nero, un grande classico per la First Lady americana, che ha completato l’ensemble con gioielli, un tocco di luce. Più volte, quest’ultima ha dato prova di preferire i look sobri e “minimal”, senza eccessi.

Il legame di “sorellanza” tra Brigitte Macron e Jill Biden

Fonte: IPA

In occasione della commemorazione dello sbarco in Normandia, molti Capi di Stato si sono recati in Francia. Gli incontri tra Brigitte Macron e Jill Biden sono sempre molto seguiti dalla stampa. Non solo le donne cercano di sfoggiare look all’altezza della situazione, ma è sotto gli occhi di tutti il loro legame, piuttosto sincero a dire il vero. La Première Dame di Francia non ha mai nascosto di provare una certa simpatia per la First Lady americana: ambedue hanno seguito un percorso professionale simile (come insegnanti) e inoltre condividono l’amore per lo sport. La Biden fa jogging tutti i giorni, mentre la Macron è una grande appassionata di stretching e ginnastica. I loro outfit sono quasi sempre molto simili, e a guidarle nella scelta degli outfit per impegni formali e istituzionali è l’eleganza.

A Roma, nel 2021, proprio alla vigilia del G20, Brigitte Macron e Jill Biden hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio. “Abbiamo capito subito che ci piacevamo”, ha rivelato la Biden a dicembre 2022. “Siamo donne, abbiamo avuto una vita prima di diventare First Lady, e rimaniamo ciò che siamo”. Spesso le due donne sono state viste mano nella mano negli eventi ufficiali: un segno tangibile della loro amicizia.