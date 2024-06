Camilla e Brigitte Macron in bianco, look da sposa identici: che imbarazzo

Fonte: Getty Images Brigitte Macron e Camilla

Carlo e Camilla sono in Francia in occasione del 80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. E sono stati accolti di Emmanuel e Brigitte Macron. La Regina consorte e la First Lady sono così allineate che hanno sfoggiato entrambe un look bianco, da sposa, praticamente identico, suscitando un certo qual imbarazzo.

Camilla e Brigitte Macron, look total white

Dopo la cerimonia a Portsmouth dove ha partecipato anche William, Carlo e Camilla si sono recati in Francia per la commemorazione dello sbarco in Normandia a Ver-sur-Mer. La coppia reale si è incontrata coi Macron e insieme hanno partecipato alla cerimonia e hanno incontrato i veterani. Ma tutti si sono concentrati sulla singolare coincidenza di look.

Infatti, Camilla e Brigitte Macron non solo hanno pensato di indossare un outfit total white, ma hanno sfoggiato proprio lo stesso look, salvo che la moglie di Carlo ha aggiunto qualche accessorio british, come il cappello.

Camilla e Brigitte Macron, il look fotocopia imbarazzante

Così Camilla si è presentata con un soprabito bianco brillante, dallo stile militare, con colletto bordato di pietre, clutch bianca, cappello ampio, guanti e décolleté dal tacco midi. Brigitte Macron ha risposto con un trench bianco latte, corto fin sopra il ginocchio, clutch e scarpe dal tacco alto e sottile. Ovviamente la First Lady se ne è ben guardata dall’indossare guanti e cappello, troppo vintage per i suoi gusti.

Neanche si fossero messe d’accordo la sera prima, le due donne erano perfettamente coordinate con la loro mise che potrebbe definirsi quasi nuziale. Come se fossero pronte al loro matrimonio, hanno scelto il bianco virginale per il look da cerimonia. Una coincidenza che appunto non è passata inosservata e che ha fatto quasi sorridere.

Ma Camilla e Lady Macron non sono apparse per niente imbarazzate da questo piccolo incidente di stile. Come buone amiche si sono messe subito a chiacchierare fitto fitto tra loro, dopo aver deposto una ghirlanda di fiori e a aver ricevuto a loro volta delle rose bianche.

Solo qualche mese fa le due avevano trascorso qualche giorno insieme a Parigi durante il viaggio di Stato in Francia dei Sovrani ed è lì che si è consolidato il loro legame. Probabilmente Camilla non dimenticherà mai l’aiuto che le ha dato Brigitte quando si è trovata infagottata nel suo abito da sera, firmato Dior, per colpa del vento.

Ma anche Carlo e Macron hanno dimostrato di essere perfettamente in sintonia. Non nel look però. Infatti, il Re ha indossato la divisa militare, mentre il Presidente francese un classico completo blu. In ogni caso, le due coppie sono apparse molto affiatate, si sono supportate a vicenda e per un attimo il Sovrano britannico ha potuto dimenticare le preoccupazioni legate alla sua salute e a quella di Kate Middleton, che indeboliscono la Monarchia.