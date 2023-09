Fonte: Getty Images Camilla a Parigi, look a confronto con Brigitte Macron

Prosegue il viaggio a Parigi di Carlo e Camilla e proseguono gli inconvenienti per la Regina consorte che si è trovata imprigionata dal mantello del suo abito da sera a causa ancora una volta del vento. A salvare è stata la First Lady Brigitte Macron intervenuta prontamente a liberarla. Ma le due donne si trovate ad affrontare un altro imbarazzo quando si sono accorte di aver indossato abiti dello stesso colore per la cena di Stato a Versailles, anche se hanno dissimulato il disagio con un bacio pubblico.

Carlo e Camilla al banchetto di Stato a Versailles

Dopo il momento Marilyn vissuto da Camilla all’arrivo a Parigi quando scendendo la scaletta dell’aereo le ha sollevato la gonna mostrando più del dovuto e non contento stava per farla scivolare, la Regina consorte ha dovuto far fronte a un altro incidente.

Carlo e Camilla sono stati invitata da Emmanuel e Brigitte Macron a un banchetto di Stato nella splendida Versailles, tra gli invitati c’erano molte celebrità, come Hugh Grant e Charlotte Gainsbourg. La Regina consorte si è presentata con un elegante abito da sera blu notte, firmato Dior, in omaggio alla Francia che la ospita. Il vestito da sera, lungo fino ai piedi, sciancrato in vita e con scollo a V, era dotato di un mantello ampio e importante.

Camilla, l’incidente col mantello

Una scelta di look che è costata cara alla moglie di Carlo, vittima di nuovo del vento. La cappa infatti è stata sollevata da una raffica, infagottando la Regina che sembrava Belfagor, il fantasma del Louvre. Brigitte Macron, accortasi della situazione, è prontamente intervenuta a liberare Camilla aggiustandole il mantello.

Naturalmente la scena è stata tra le più commentate della serata. La First Lady ha ricevuto il plauso di tutti per quel gesto di grande ospitalità nonché di solidarietà femminile. La commentatrice reale del Daily Mail, Rebecca English, di solito molto pungente nelle sue osservazioni, ha speso parole bellissime per Brigitte Macron: “Le Loro Maestà sono state accolte a Versailles dal presidente Macron e dalla signora Macron prima di uno scintillante banchetto di stato nella Sala degli Specchi. C’è stato un momento tenero mentre la signora Macron ha aggiustato il mantello della regina Camilla. Davvero cordiale!”.

Altro piccolo problema che Camilla e Brigitte Macron hanno dovuto affrontare riguardava il loro look. Come ci si veste a una cena di Stato quando si hanno 70 e passa anni? Il blu scuro è sembrato il colore più adatto ad entrambe.

Camilla e Brigitte, due gocce d’acqua

La Regina, lo abbiamo detto, ha scelto Dior, impreziosendo l’outfit con la parure di zaffiri e diamanti che apparteneva a Elisabetta II. La First Lady ha optato per un lungo abito blu notte, firmato Louis Vuitton, il suo brand preferito. Si tratta di un vestito con gonna dritta in satin, decorato con una cintura, colletto e polsini di strass. Il caschetto biondo è stato raccolto in uno chignon a banana che incorniciava il viso abbronzato, labbra rosa cipria e eyeliner.

Il bacio inappropriato

Camilla e Brigitte sembrano due gocce d’acqua. Il look coordinato non pare metterle a disagio e anzi per sottolineare l’armonia che vige tra loro si sono scambiate un caloroso bacio sulla guancia, creando non poco imbarazzo a Corte, dato che Camilla è pur sempre la Regina e sarebbe stato più appropriato un inchino. Ma per evitare l’incidente diplomatico, Buckingham Palace ha subito chiarito che la riverenza non era necessaria in quella occasione. E la questione si è chiusa.

Mentre la First Lady e Carlo hanno brindato in allegria durante la cena dimostrando di avere un rapporto molto cordiale. D’altro canto il Re è noto per apprezzare le donne di classe.