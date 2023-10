Carlo e Camilla, primo giorno in Kenya: lui piange, lei imbarazzante

Carlo e Camilla stanno affrontando il loro primo viaggio di Stato in un Paese del Commonwealth, da Re e Regina consorte. I Sovrani si sono recati in Kenya e già nel loro primo giorno di tour si sono fatti notare per la loro “spontaneità”. Sua Maestà non trattiene le lacrime e la sua moglie è di nuovo vittima delle intemperie e del make up artist.

Camilla, vittima del vento e del make up artist

Carlo e Camilla sono stati accolti a Nairobi dal Presidente del Kenya William Ruto e dalla First Lady, Rachel Ruto con grande cortesia e affetto. Anche se il primo viaggio del Re è tutt’altro che facile e le contestazioni non sono mancate per il passato coloniale della Gran Bretagna. Ormai Carlo deve aver fatto l’abitudine alle proteste, perché ovunque vada c’è qualcuno che ha da ridire sulla Monarchia, perfino in Inghilterra. Questo non era mai accaduto alla Regina Elisabetta, ma l’autorevolezza e l’integrità della precedente Sovrana non sono certo le stesse del suo erede.

In ogni caso Carlo e Camilla fanno del loro meglio e cercano sempre di essere all’altezza. È anche vero che spesso le avversità climatiche si abbattono contro di loro, prendendo di mira in particolare la Regina consorte, come quando durante la visita in Francia, il vento le ha quasi fatto perdere l’equilibrio sulla scaletta dell’aereo e le ha sollevato il mantello incastrandola nell’abito da sera. Per fortuna che Brigitte Macron l’ha aiutata a liberarsi.

Anche a Nairobi il vento birichino le scompiglia tutti i capelli, quasi sbeffeggiandola, perché nelle foto ufficiali è immortalata tutta scapigliata. E pensare che Camilla ci tiene così tanto all’acconciatura, persino durante l’incoronazione ha sentito l’esigenza di sistemarsi il ciuffo sotto la Corona.

Altro punto a sfavore per la Regina è il trucco. Sembra proprio che chi ha curato il make up di Sua Maestà abbia esagerato col fondotinta, creando un effetto cerone con tanto di borse attorno agli occhi. Sarà anche colpa dell’abito bianco immacolato che contrastava troppo con l’incarnato appesantito.

Carlo in lacrime

Mentre Camilla combatte con questi dettagli di stile, Carlo non è riuscito a trattenere le lacrime e si è commosso pubblicamente. Si è addirittura sfregato gli occhi col dito mentre veniva deposta una corona in onore del milite ignoto. Il Re tra l’altro ha recentemente perso un amico che ha servito fedelmente la Corona per tutta la sua vita. Forse anche questo lutto avrà portato il Sovrano a piangere.

Carlo e Camilla al banchetto di Stato

In ogni caso Carlo e Camilla hanno avuto una giornata piena di impegni che si conclude col banchetto di Stato dove la Regina consorte si è presentata con un abito celeste decorato con sottili fili argentei. Alla cena sono presenti oltre 300 ospiti davanti ai quali il Sovrano ha pronunciato un discorso.