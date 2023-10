Carlo e Camilla hanno litigato violentemente prima di partire per il loro primo viaggio in uno Stato del Commonwealth, il Kenya, in qualità di Sovrani. E la causa di questa tensione è Harry.

Carlo e Camilla, la lite peggiore di sempre

Carlo e Camilla raramente si trovano in disaccordo, amano le stesse cose, condividono la passione per i fiori, i cavalli e la vita in campagna. La pensano allo stesso modo su come gestire la Corona, anzi la Regina consorte è sempre pronta a fare un passo indietro per non mettere in ombra il marito, pur sostenendolo in ogni momento. Dunque, lo staff delle Loro Maestà è rimasto incredulo quando ha visto Carlo e Camilla alzare la voce e sbraitare l’uno contro l’altro. Almeno questo è quello che riporta il magazine Radar online. Il motivo? È Harry.

Nello specifico, le tensioni non sono nate per le cattiverie e i retroscena velenosi che Harry ha riversato sull’augusta coppia. Il Principe aveva anche attaccato direttamente la moglie di suo padre dicendo che è una persona cattiva e che aveva paura di lei. Camilla pare non se la sia presa con figliastro, anche se ha fatto in modo di non averlo più tra i piedi.

Camilla sbotta per colpa di Harry

Questa la vicenda: Carlo ha deciso di ridurre i costi della Monarchia, quindi ha sfrattato Harry e Meghan da Frogmore Cottage, poiché non sono più membri senior della Corona e non risiedono più stabilmente in Gran Bretagna. Ciò significa che quando i Sussex, o meglio quando Harry torna a casa, deve chiedere il permesso di abitare momentaneamente in una delle proprietà del Re. Oppure trovarsi una sistemazione a proprie spese.

Per poter soggiornare in un immobile del Sovrano, stando al protocollo, è necessario fare una richiesta ufficiale che a quanto pare Harry ha sempre evitato di presentare senza però subire conseguenze. Ebbene, Camilla si è impuntata perché anche il secondogenito segua le procedure, proibendogli quindi di abitare dove vuole nelle residenze del Re.

Quando Carlo lo ha saputo, pare sia andato su tutte le furie e abbia urlato contro Camilla. Ma questa volta la Regina consorte non ha ceduto e gli ha detto in faccia quello che pensa di Harry, consigliando al maritino di non farsi mettere i piedi in testa dal figlio. Pare che gli abbia detto di “fare l’uomo” e di smettere di sentirsi un genitore inadeguato, usando fermezza nel trattare il Duca di Sussex.

Parole forti, pronunciate ad alta voce: chi ha assistito al litigio, ha dichiarato “che è stato il peggiore di sempre“. Ad alimentare l’incendio anche la notizia che Harry è stato recentemente promosso e ha ottenuto un nuovo ruolo in Africa. Una notizia che è arrivata in concomitanza col viaggio di Carlo e Camilla in Kenya.

La strana promozione di Harry

Il Principe, stando a quanto riporta People, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell’African Parks Network, Sudafrica. Harry fa parte del gruppo ambientalista senza scopo di lucro dal 2016 e nonostante le continue polemiche sul suo stile di vita poco attento al pianeta, con un uso smodato di jet privati, l’associazione ha deciso di dargli un ruolo più importante al suo interno, forse per guadagnare dallo sfruttamento della sua immagine.

Anche se questo incarico non ha nulla a che fare con la Corona, è sembrata una strana coincidenza quella di promuovere Harry in un’attività che coinvolge il continente africano, proprio nello stesso momento in cui Carlo e Camilla affrontano da Sovrani il primo viaggio in uno Stato del Commonwealth, qual è il Kenya.