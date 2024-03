Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: “È in grave crisi. Anche per Harry”

Carlo sta affrontando quella che potrebbe essere la più grave crisi istituzionale del suo Regno. E non solo perché è malato. Il cancro, scoperto lo scorso febbraio, ha indubbiamente indebolito la Monarchia, ma non è questo il vero problema, quanto la gestione avventata della comunicazione, soprattutto per quello che riguarda Kate Middleton. Il Re si è dimostrato fragile e si è fatto soppiantare dall’isteria collettiva. Con Elisabetta non sarebbe mai successo. A ciò si aggiunge un’altra questione, quella relativa a Harry e alla sua possibile espulsione dagli USA se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca.

Carlo, la grave crisi del suo Regno

Nel corso della storia britannica si sono succeduti sul trono Sovrani forti e Sovrani più deboli. Sicuramente, Carlo III appartiene alla seconda categoria. Fin dai primi giorni successivi alla morte di Elisabetta II, ha dimostrato di non avere la fermezza della madre con crisi isteriche malcelate e ridimensionate solo grazie all’intervento di Camilla. Ricordiamo tutti la reazioni stizzita del Re di fronte a una penna che non scriveva. Carlo è stato persino contestato in patria con tanto di lancio di uova.

Ma nella gestione della sua malattia e soprattutto di quella di Kate Middleton ha avviato un processo che ha portato in crisi la Monarchia e se non riesce a riprendere in mano la situazione, sotto di lui si apre la via della rovina.

Inaspettatamente, Camilla si è dimostrata molto più del marito all’altezza della situazione, diventando il vero simbolo dell’istituzione monarchica. Ha retto la Corona da sola, guidando la Famiglia Reale anche durante eventi istituzionali di grande importanza, come la funzione in memoria di Costantino di Grecia o la cerimonia per il Commonwealth Day.

Harry, il grande problema di Carlo

Altro grande spina nel fianco di Carlo, ereditata in realtà da sua madre Elisabetta, è il problema di Harry. Il Duca del Sussex, probabilmente fomentato da sua moglie Meghan Markle, ha fatto di tutto per minare la Monarchia britannica, accusando persino il Re, suo padre, di insensibilità, di averlo trascurato da piccolo. Poi un capitolo a parte lo ha dedicato a Camilla. Harry l’ha definita apertamente “una donna cattiva” e quando è tornato a Londra per la malattia del padre non l’ha voluto che lei fosse presente al colloquio.

Le possibilità che Harry possa rientrare nella Famiglia Reale sono pari a zero, ma adesso c’è una nuova questione che potrebbe rivelarsi molto grave. Infatti, Donald Trump ha minacciato di espellere il Principe dagli USA, se dovesse tornare alla Casa Bianca.

Come è noto tra il Tycoon e i Sussex c’è un conto aperto. Meghan non ha mai nascosto di disapprovare Trump e quando era Presidente degli USA e venne a Londra, si rifiutò di incontrarlo. Dunque, Donald non vede l’ora di prendersi la sua vendetta.

Ora, se Harry venisse davvero espulso, dovrebbe tornare a Londra. E qui è il problema: che ruolo potrebbe avere all’interno della Corte? Avrebbe diritto a partecipare agli eventi della Corona come un membro della Famiglia Reale oppure no? William come lo accoglierebbe? Dunque, anche la presenza di Harry potrebbe diventare una patata bollente, pronta a scottare le dita del Re.