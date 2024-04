Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Il ricatto di Harry

Harry minaccia Carlo di non tornare a Londra perché non si sente sicuro senza la scorta della polizia. Il Re è molto deluso

Carlo non solo deve affrontare il cancro ma subisce anche il ricatto di Harry che adesso minaccia di non tornare a Londra il prossimo 8 maggio perché teme per la sua sicurezza. Infatti, ha perso la causa all’Alta Corte inglese che gli ha negato la scorta della polizia.

Carlo, Harry è sempre più un problema

Carlo sta proseguendo con la terapia contro il cancro dividendo le sue settimane tra Clarence House e Sandringham, nel Norfolk. Camilla è impegnata con un’agenda molto fitta di appuntamenti che prevedono non solo quelli in qualità di Regina consorte, ma anche impegni istituzionali come sostituta del Re. Mentre quest’ultimo riceve a Palazzo il Primo Ministro e i rappresentanti del Governo e i diplomatici delle varie Nazioni.

Carlo si sente meglio e anche Camilla lo ha confermato più volte che suo marito va bene, in considerazione della situazione che sta affrontando. Per questo, Sua Maestà insiste coi medici per poter tornare al lavoro prima del previsto, ma soprattutto non vuole rinunciare al viaggio in Australia dove si terrà un importante incontro coi vertici del Commonwealth.

Se quindi sta affrontando con determinazione la battaglia contro il cancro, diventando un esempio, come Kate Middleton, per tutti coloro che si trovano nella sua situazione, un grandissimo problema adesso è Harry.

Il Duca del Sussex doveva tornare a Londra in occasione di una cerimonia molto importante degli Invictus Games. Il suo viaggio, prima ancora di compiersi, ha già portato molte preoccupazioni. La prima riguarda la possibilità di incontrare o meno suo padre Carlo. Per quanto riguarda William non c’è nemmeno da parlarne. Il Principe del Galles e di conseguenza Kate non vogliono avere niente a che fare con Harry e avevano già dichiarato che non lo avrebbero visto.

Carlo invece ci tiene a fare pace con suo figlio, tanto da invitarlo quest’estate a Balmoral con la famiglia, anche per stare vicino ai nipoti. Un incontro durante la visita di Harry a Londra è difficile da mettere in agenda al momento, però forse il Re avrebbe trovato il modo.

Il secondo problema riguarda la presenza o meno di Meghan Markle che ancora non è stata né annunciata né smentita. Di certo, la Duchessa non è persona gradita a Corte e questo ostacolerebbe un invito a Palazzo, ma forse anche in questo caso Carlo la sopporterebbe.

Harry, a rischio il viaggio a Londra

Sta di fatto che adesso Harry fa i suoi soliti capricci e ha minacciato di rinunciare al viaggio perché a Londra non si sente sicuro visto che non ha la protezione della polizia dopo che ha perso la causa.

Una fonte vicina al Duca ha infatti riferito: “Ogni volta che Harry si reca nel Regno Unito, i suoi viaggi dipendono sempre da quanto si sente sicuro”. E ha proseguito: “Prima di decidere se partecipare all’evento per l’anniversario degli Invictus Games, la sua scorta deve verificare che la cattedrale di St. Paul sia adeguatamente protetta dalla polizia metropolitana e che le sue esigenze di sicurezza siano soddisfatte mentre si trova a Londra.”

Se Harry rinuncerà al viaggio deluderà moltissimo suo padre Carlo ma anche tutti quelli che credono e lavorano agli Invictus Games, fondati proprio dal Duca.