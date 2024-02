Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry impietoso

Carlo prosegue la sua lotta contro il cancro. Non si fa abbattere dalla malattia e, spinto da un forte senso del dovere, ha incontrato personalmente il primo ministro Rishi Sunak. Intanto, emergono nuovi dettagli sul colloquio che ha avuto con Harry che ancora una volta ha deluso tutti. E questo spiegherebbe il motivo per cui il Re gli ha vietato di tornare a Corte come membro attivo della Monarchia.

Fonte: Getty Images

Harry impietoso con Camilla durante il colloquio con Carlo

Harry si era precipitato a Londra all’indomani della telefonata di suo padre che lo metteva al corrente di avere un tumore. Il suo viaggio repentino nella capitale britannica aveva riacceso la speranza che il Duca del Sussex e Carlo potessero finalmente riconciliarsi. Ma poi, col passare del tempo e man mano che emergevano indiscrezioni sul colloquio, si è compreso che le tensioni non si erano affatto esaurite.

Non solo, è diventato chiaro il motivo per cui Carlo ha escluso categoricamente che il suo secondogenito potesse tornare a ricoprire un qualche incarico all’interno della Corte. Ipotesi per altro cui William è totalmente contrario.

Stando ai rumors di Palazzo, quanto è successo durante il brevissimo incontro tra Carlo e Harry ha profondamente indignato Camilla e deluso il Sovrano che difende sempre e comunque sua moglie, anche se è apparso visibilmente commosso dopo la visita del secondogenito.

Camilla però non apprezzato, anzi è rimasta piuttosto contrariata dalla presenza di Harry a Clarence House. Secondo un insider infatti la Regina consorte si è indignata del fatto che il Duca del Sussex si sia presentato alla porta senza chiedere preventivamente l’autorizzazione. In pratica Harry è tornato a Londra di sua iniziativa senza chiedere il permesso.

“Sua Maestà era furiosa, Harry è arrivato in aereo dalla sua lussuosa casa in California senza avere l’approvazione del Palazzo – ed è arrivato con un atteggiamento…”. La fonte ha proseguito: “Mi hanno detto che Camilla era indignata. Ha dovuto mandar giù tanti bocconi amari a causa di Harry e adesso glieli vuole far pagare tutti”.

E poi ha aggiunto: “Camilla ha fatto sempre finta di niente, ma adesso sfruttare il cancro di suo marito come trovata pubblicitaria per mostrarsi come figlio premuroso, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

A tutto questo si aggiunga che Harry l’ha esclusa dal colloquio, le ha fatto capire chiaramente che non la voleva tra i piedi mentre parlava con Carlo. L’insider ha poi detto: “Ho sentito che ha detto a Harry che è una vergogna per suo padre” e che mai e poi mai ci sarebbe spazio per lui a Palazzo finché c’è lei.

Harry, il divieto del Re

Carlo ha così affermato chiaramente che, per quanto voglia riconciliarsi con Harry e riallacciare i rapporti con lui, per il Principe non c’è più spazio a Corte. La possibilità che torni a un ruolo attivo è pari a zero. Questo divieto è stato definito dai commentatori reali “duro e frettoloso”. Ma c’è chi ha saputo approfittarne, ossia Meghan Markle, che ha sfruttato la situazione per riprendersi la ribalta durante gli Invictus Games dove ha giocato un ruolo da protagonista coi suoi look sfarzosi.