Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Harry imperdonabile

Carlo sta affrontando con positività le cure contro il cancro tanto che sta rispondendo bene alle terapie. Ma la malattia lo ha messo di fronte alla necessità di risolvere alcuni problemi familiari prima che non ci sia più il tempo. Ovviamente il riferimento è a Harry che però è del tutto inaffidabile, tanto da ripudiare le sue origini inglesi a favore degli Stati Uniti.

Carlo tradito da Harry

Carlo sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con suo figlio Harry, almeno con lui se non con la nuora Meghan Markle che pare sia profondamente offesa con la Famiglia Reale per come è stata trattata quando viveva a Palazzo.

Il Re è invece l’unico disposto a dimenticare le accuse e le critiche che suo figlio e la nuora gli hanno rivolto pubblicamente in nome dell’unità familiare, tanto che li ha invitati per l’estate a Balmoral, un modo per trascorrere del tempo insieme, conoscere meglio i nipotini Archie e Lilibet che quasi non ha mai visto e recuperare un minimo di rapporto con Harry. I Sussex come sempre non hanno risposto, ma sono tutti convinti che un rifiuto segnerà la fine di ogni rapporto con la Famiglia Reale.

Anche perché Carlo è rimasto solo in questo tentativo di riappacificazione. William e Kate Middleton non vogliono avere più nulla a che fare con Harry, specialmente il Principe del Galles che non si fida più del fratello. Camilla poi non soffre Harry dopo che l’ha definita una persona cattiva e non ha nascosto tutto il risentimento nei suoi confronti per quanto ha fatto soffrire sua madre Diana.

Ma Harry è il solito Harry. Da un lato sembra tenere molto al padre, tanto da prendere un aereo per incontrarlo nemmeno un’ora quando ha saputo che era malato di cancro. Ma poi non si preoccupa di prendere un appuntamento con lui quando il prossimo maggio tornerà a Londra per presenziare a una cerimonia legata agli Invictus Games.

Non è tutto però. Infatti, molti esperti in questioni reale avevano ipotizzato che Harry potesse tornare in pianta stabile in Gran Bretagna ma alla luce dei nuovi sviluppi, le cose non stanno così.

Harry rinuncia alla cittadinanza britannica

Infatti, Harry per la prima volta da quando ha lasciato la Famiglia Reale ha indicato gli Stati Uniti come sua residenza principale. Una fonte vicina ai Sussex ha spiegato: “Sebbene i documenti – presentati dalla Companies House per Travalyst, l’impresa di viaggi ecologici di Harry – siano stati archiviati mercoledì, Harry ha indicato in particolare la “data di modifica” come il 29 giugno 2023”.

Harry e Meghan hanno lasciato ufficialmente la loro casa nel Regno Unito, Frogmore Cottage, il 28 giugno, tre mesi dopo che Carlo li aveva sfrattati. Nonostante il cambio di residenza, lo scorso dicembre Harry spiegò di considerare il Regno Unito come sua casa, ma probabilmente per ottenere più facilmente la cittadinanza negli Stati Uniti, anche se, qualche mese fa aveva detto che non era una priorità al momento.

Certo è che questo passaggio di residenza non ha fatto piacere a Carlo che vede sempre più lontana la possibilità di riconciliarsi definitivamente col figlio. Insomma Harry non si smentisce mai e delude nuovamente suo padre. Pensare che c’è un presunto figlio segreto del Re che non vede l’ora di farsi riconoscere come tale.