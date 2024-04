Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: arriva la risposta di Harry e Meghan

Fonte: Getty Images Re Carlo con Harry e Meghan

Migliorano le condizioni di salute di Re Carlo. Stando alle ultime notizie che arrivano da Londra il sovrano sta reagendo bene alle cure contro il cancro. Intanto il figlio più piccolo, il Principe Harry, sembra propenso ad una riconciliazione con il padre insieme alla moglie Meghan Markle dopo il discusso addio alla royal family.

Il cancro di Re Carlo, come sta oggi il Re

Re Carlo “sta rispondendo bene alle cure” ed “è davvero ottimista”. A farlo sapere la giornalista del Mail on Sunday, Charlotte Griffiths: “Persone vicino al monarca assicurano che tutto sta andando per il meglio. C’è tanta positività e ottimismo nella famiglia reale perché Carlo sta reagendo molto bene alle cure”.

Tra la malattia e i doveri pubblici Re Carlo deve fare i conti anche con la faida che ha allontanato il Principe William e il Principe Harry. Se il primo non sembra propenso ad un ricongiungimento, il secondo vorrebbe stare accanto al padre almeno in questo periodo così duro per il 75enne.

L’invito di Harry e Meghan a Re Carlo

Secondo alcune indiscrezioni, Re Carlo starebbe tentando di riappacificarsi con il figlio e la nuora e Harry e Meghan sarebbero pronti a raccogliere questo ramoscello d’ulivo. Soprattutto con la speranza che il sovrano possa passare finalmente del tempo con i nipotini Archie e Lillibeth, con i quali non ha mai condiviso molto fino ad oggi.

“Re Carlo ha capito che la vita è troppo breve e vorrebbe passare del tempo con i nipoti Archie e Lillibeth, che ha avuto modo di frequentare molto poco rispetto ai figli di William e Kate”, ha spiegato una fonte a Page Six. “Balmoral è il posto perfetto per un incontro informale e rilassante dove mettere da parte tutti i rancori del passato”, ha aggiunto.

All’indomani di queste voci pare che Meghan Markle e il principe Harry, nel caso di un invito da parte di Charles, siano “pronti, disposti e in grado di volare a Balmoral”. Lo Scottish Daily Express, citando un dirigente dell’intrattenimento di Los Angeles, ha spifferato che Harry e Meghan hanno cancellato alcuni dei loro impegni nella speranza di ricevere un invito da Re Carlo.

Il monarca starebbe valutando l’idea di trascorrere gran parte dell’estate insieme a Meghan e Harry per mettere da parte problemi e incomprensioni e ricomporre definitivamente la famiglia. “Oltre a sostenere il re nella sua battaglia per sconfiggere il cancro, Harry e Meghan sono ansiosi quanto lui che i loro figli trascorrano del tempo di qualità con il nonno”, ha chiarito la fonte.

E poi ancora: “Non sorprende che il re voglia porgere un ramoscello d’ulivo al figlio più giovane dopo tutto quello che ha passato di recente a causa della sua cattiva salute. Ricomporre la frattura tra i suoi figli potrebbe richiedere più tempo, ma per Charles è naturale voler vedere Harry quest’estate e anche voler trascorrere del tempo con i suoi nipoti”.

Ma al contrario di Carlo il Principe William non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi al fratello Harry. Quest’ultimo tornerà a Londra il prossimo maggio in occasione degli Invictus Games ma non avrà modo di incontrare William e Kate Middleton che preferiscono concentrarsi sullo stato di salute della Principessa del Galles.