Fonte: IPA Harry e William

Il rapporto tra William e Harry potrebbe essere danneggiato in maniera irreversibile. L’allontanamento progressivo dei figli di Diana è una ferita per tutti gli ammiratori della Corona britannica. Uniti nel dolore ma separati dalle dinamiche di corte. È questa l’idea generale che trapela e le ultime indiscrezioni non fanno che avvalorare tutto ciò.

Guerra tra fratelli

Per quanto si siano spente le luci sul documentario Netflix, Harry&Meghan, non tutti i suoi contenuti sono stati ancora analizzati. Ne ha parlato l’esperto di Royal Robert Hardman, autore del nuovo libro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy.

Tanto si è detto del lavoro proposto sulla piattaforma streaming, soprattutto in merito alla figura di William. Il primogenito di Carlo e Diana è stato dipinto come un uomo intrappolato nei meccanismi della monarchia. Incapace di ribellarsi, cambiare o fuggire.

Sotto quest’aspetto si ha quasi l’idea di voler ben separare i due fratelli, ponendo uno sotto l’ombra di Carlo e l’altro, il ribelle, sotto quella di Diana. Tra le tante storie trapelate, e ovviamente mai corroborate da prove, c’è quella di un profondo litigio tra i due dopo la decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla Famiglia Reale. Non solo, il maggiore avrebbe addirittura complottato per scatenare la potenza dei media contro il minore.

A ciò si aggiunge un’altra lettura degli eventi, proposta appunto dall’autore Robert Hardman. Un messaggio in codice inviato da Harry a William durante le riprese di Harry&Meghan, che ora torna in prima pagina.

Il messaggio di Harry

A rivelare il tutto è stato il Post, in una fase molto delicata per la Corona britannica, considerando le condizioni di salute di Kate, che ha subito un non meglio precisato intervento all’addome. L’esperto ha fatto notare come nel primo episodio l’ormai ex principe abbia detto: “Tanti uomini preferiscono sposare la donna che rispetta le aspettative della famiglia e non quella a cui sono destinati”.

Un chiaro riferimento a William e Kate, con quest’ultima scelta perché in grado di sostenere il ruolo e supportata dalla Corona. Harry ha poi articolato meglio il suo pensiero: “C’è una differenza tra prendere delle decisioni con la testa e con il cuore. Io sono figlio di mia madre Diana e lei ha fatto quasi tutte le sue scelte con il cuore”.

Chiara la volontà di disprezzare in maniera pubblica e plateale tanto il fratello quanto la cognata, ribadisce Hardman. Messaggio ricevuto da William, che ne sarebbe rimasto profondamente ferito. Frasi che hanno contribuito a spingere il loro rapporto verso un punto di non ritorno.

Il processo è però proseguito con Spare, memoriale di Harry, così come con Endgame, che non porta la firma dei Sussex in copertina ma quella di un giornalista amico, Omid Scobie. Tornare al passato non è pensabile, e ormai il principe fuggiasco è totalmente escluso da qualsiasi preoccupazione fraterna di William. Non è stato neanche avvertito delle condizioni di Kate. Lo dimostra il fatto che stesse facendo jogging a Santa Barbara mentre la cognata veniva ricoverata. Che i quattro possano ritrovarsi, un giorno, unicamente per un nuovo sofferto funerale?