Diana, spuntano registrazioni esplosive su Carlo mai ascoltate prima

Fonte: Getty Images L’ultimo compleanno di Lady Diana: l’indimenticabile abito da sirena dark

Lady Diana Spencer è morta il 31 agosto 1997. Sono passati 26 anni da quel tragico incidente a Parigi, nel quale ha perso la vita anche il suo compagno Dodi Al-Fayed, ma continuano a emergere particolari sulla sua vita e in particolare sul suo legame con Carlo, tutt’altro che risolto nonostante la sua scomparsa, gli anni ormai trascorsi e la nuova esistenza che il Principe – oggi Re – si è ricostruito col tempo. Nei nuovi nastri mai ascoltati, la Principessa parlava proprio del suo rapporto con il marito e dei suoi reali sentimenti, oltre al legame con i due figli Harry e William e di quello burrascoso con la matrigna Raine Spencer.

Diana, il contenuto dei nastri mai sentiti prima

Le registrazioni risalgono agli anni ’90 e sono state incise per Andrew Morton, vincolato da un accordo di riservatezza, e in parte confluite nel libro Diana: Her True Story. I contenuti di questi nastri stanno però per essere rivelati e finiranno in un documentario – in uscita nel 2024 – destinato certamente a fare scalpore. In particolare, l’attesa è altissima per le dichiarazioni rese su Carlo e sui suoi reali sentimenti provati al momento delle nozze.

La Principessa avrebbe addirittura definito la faccenda come interamente ridicola. Una maestra d’asilo che sposa il futuro Re d’Inghilterra? Sembrava impossibile persino a lei, che ci aveva creduto e di quel Principe si era innamorata. Almeno, fino a quando non aveva scoperto la sua passione per Camilla Parker Bowles e il fatto che non avesse mai smesso di amarla. Un po’ troppo per una ragazza così giovane e piena di speranze, arrivata al matrimonio già disillusa e magrissima, vittima dei demoni che l’avrebbero attanagliata fino alla sua morte.

Lady D avrebbe rivelato inoltre che Carlo aveva chiuso i rapporti con la sua matrigna Raine, alla quale avrebbe confidato di essere rimasto deluso dalla nascita di Harry, poiché avrebbe voluto una femmina dopo William. Lei gli avrebbe risposto di ringraziare per aver avuto un figlio sano, trattandolo perfino malamente. Da quel momento, le avrebbe tolto la parola: “Questo è quello che succede quando qualcuno gli risponde”, avrebbe raccontato la Principessa.

Il difficile rapporto con Raine Spencer

Raine e John Spencer si sposano nel 1976, dopo che Frances Shand Kydd – la madre di Diana – se n’era andata. Dopo la morte di suo marito, decide però di lasciare la proprietà di famiglia ad Althorp a causa dei rapporti tesi con il figliastro Charles. Con la Principessa, però, non andava meglio: “Ero così arrabbiata. Ho detto che ti odio così tanto. Se solo sapessi quanto ti odiamo tutti per quello che hai fatto. Hai rovinato la casa. Hai speso i soldi di papà. Ho detto tutto quello che potevo. Raine ha risposto che non avevo idea di quanto dolore mia madre avesse causato a mio padre. Dolore, Raine? È una parola che non conosci. Nel mio lavoro vedo persone soffrire come non si è mai visto. Lo chiami dolore? Le ho detto che ha molto da imparare”.

La matrigna, soprannominata Acid Raine, non ha mai conquistato l’amore dei fratelli Spencer. Il contenuto di queste registrazioni non è che la conferma. I nastri appena rinvenuti andranno a finire in un documentario, la cui uscita è prevista per il 2024.