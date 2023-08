Lady Diana: lo yacht dell’ultima vacanza cola a picco, il tragico evento

Fonte: IPA Lady Diana

Lady Diana, l’indimenticabile principessa triste, ex moglie del re Carlo III di Inghilterra, ha lasciato nei cuori dei sudditi inglesi e non un ricordo indelebile. Le foto dei suoi ultimi giorni di vacanza in Costa Azzurra e delle ore prima della tragica scomparsa a Parigi sono impresse nella memoria collettiva mondiale, ma, adesso, uno simboli di quegli ultimi giorni è svanito. Infatti, lo yacht della lussuosa vacanza in Costa Azzurra con Dodi Al-Fayed è colato a picco qualche giorno fa.

Lady Diana: lo yacht della sua ultima vacanza è affondato

Il nido d’amore dell’ultima vacanza di Lady Diana e Dodi Al-Fayed è svanito nel mare della Costa Azzurra. Infatti, il famoso yacht, sul quale è stata paparazzata la principessa con il celeberrimo costume animalier, mentre si tuffava in mare o si rilassava, è affondato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’imbarcazione sarebbe colata a picco sabato scorso al largo della costa francese.

Lo yacht da sogno, denominato Cujo, sarebbe sprofondato nel mare, dopo una collisione con un oggetto non identificato a largo di Beaulieu-sur-Mer, in Costa Azzurra. Malgrado il Mayday lanciato dallo skipper alla guida dell’imbarcazione non è stato possibile salvare lo yacht, che si troverebbe adesso a circa 2500 metri di profondità. Fortunatamente, invece, tutte le sette persone a bordo, sono state tratte in salvo dai mezzi di soccorso, arrivati dopo la richiesta d’aiuto lanciata dal comandante.

Un ufficiale ha raccontato quei momenti concitati: “Da Antibes sono state inviate delle barche di soccorso e, dopo essersi accertati che tutti fossero al sicuro, i gendarmi hanno rilevato una significativa perdita d’acqua a livello dello scafo anteriore di dritta. Il suo proprietario aveva attivato le pompe e mantenuto i motori accesi, ma questo non ha impedito alla barca di affondare”. A causa di quest’evento tragico uno degli ultimi ricordi della Principessa del Popolo è svanito per sempre. L’imbarcazione, di proprietà della famiglia Al-Fayed nel lontano 1997, aveva ospitato in questi anni diverse celebrità di Hollywood.

Lady Diana: l’ultima vacanza in barca

I ricordi legati alla compianta Lady Diana hanno un valore enorme presso i suoi sostenitori, sia simbolico che economico. Infatti, tra pochi giorni l’iconico maglione rosso con delle pecore bianche, indossato dalla Principessa del Popolo, sarà venduto all’asta a New York a una cifra da capogiro.

I look di Lady D hanno saputo imporsi nella scena mondiale del glamour, influenzando tendenze e acquisti, come riesce a fare adesso anche la nuora Kate Middleton. Ma anche gli oggetti che hanno accompagnato la vita della principessa sono diventati iconici, tra questi, indimenticabile il meraviglioso yacht dell’ultima vacanza in Costa Azzurra con il chiacchieratissimo fidanzato Dodi Al-Fayed.

Era l’agosto 1997 e l’ex moglie di re Carlo d’Inghilterra appassionava il mondo intero con gli scatti della sua meravigliosa vacanza in barca in Costa Azzurra. Le pagine dei magazine rosa di tutto il mondo riportavano le foto scattate dai paparazzi e ipotizzavano, anche, una possibile gravidanza di Lady Diana. Pochi giorni dopo, però, al rientro a Parigi dalla vacanza, Lady D e Dodi Al-Fayed persero la vita in un tragico incidente, mentre attraversavano il famoso Ponte de l’Alma.