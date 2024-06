La dimora della Principessa Diana è stata messa in vendita per 12 milioni di euro: è la prima volta dopo la sua tragica scomparsa

Fonte: Getty Images Lady Diana

Sono passati decenni dalla morte di Lady Diana ma il suo ricordo è più vivo che mai. Grazie certamente a quanto di buono ha lasciato sulla Terra, benché se ne sia andata giovanissima, nonché alla grande somiglianza della sua nipotina Charlotte che è sempre più simile a lei e sta affrontando il primo grande ostacolo della sua vita attraverso la malattia della mamma Kate Middleton. Ora, a distanza di molti anni, la residenza di Londra del padre dell’ex Principessa del Galles e della sua matrigna è stata messa in vendita per la cifra di 12 milioni di euro. Si tratta inoltre della prima volta in cui l’edificio viene immesso sul mercato da quando è rimasto sfitto.

Com’è fatta la casa del padre di Lady Diana

La proprietà del papà di Lady Diana è molto estesa e si compone di cinque camere da letto. A farle acquisire valore è anche la sua posizione prestigiosa: si trova infatti nell’elegante quartiere di Mayfair ma non è stata disponibile per l’acquisto per oltre 2 decenni. Per questo, la sua singolare comparsa sul mercato ha destato la curiosità di chi non la ricordava nemmeno più e oggi si interroga sui motivi di questa scelta.

La costruzione risale all’inizio degli anni ’80 ed è una residenza di quattro piani al 24 di Farm Street, legata per la prima volta a Lady Diana nel 1990 quando suo padre, Earl Spencer, la acquistò come regalo per l’odiata matrigna, la Contessa Raine Spencer, che la Principessa era solita chiamare Acid Raine.

Cos’è successo alla morte di Earl Spencer

Alla morte del Conte Spencer, la moglie Raine ha assunto la piena proprietà dell’immobile. Non molto tempo dopo, nei pochi anni tra il divorzio di Lady Diana e l’allora Principe Carlo e il tragico incidente in cui ha perso la vita, la Principessa era diventata una frequentatrice assidua della casa che è rimasta tra i possedimenti della famiglia fino al 2000. Subito dopo, Raine aveva deciso di trasferirsi in un palazzo di mattoni rossi in Grosvenor Square, poi venduto ai collezionisti d’arte Alan e Mary Hobart.

La casa è stata messa in vendita dagli esecutori testamentari degli Hobart: Alan è morto nel 2021 e Mary nel febbraio del 2024. La quotazione è gestita da Wetherell e Chestertons. “Sul mercato per la prima volta in 22 anni, questa imponente casa situata nel cuore di Mayfair ha avuto due importanti proprietari, la Contessa Raine Spencer e gli Hobart”, ha commentato in una nota il fondatore e presidente esecutivo di Wetherell, Peter Wetherell.

“Quando la contessa Spencer possedeva 24 Farm Street, tra gli ospiti c’erano la figliastra Diana, principessa del Galles, il Conte Jean-François Pineton de Chambrun, Mohammed Al Fayed e il famoso parrucchiere Peter Constandinos. Quando la casa era di proprietà della famiglia Hobart, le pareti esponevano molte opere d’arte prestigiose e la proprietà fungeva da museo d’arte privato”, si legge nell’annuncio.

Com’è fatta la casa

L’abitazione è completamente stuccata in color crema ed è dotata di finestre a ghigliottina. Dispone inoltre di una grande terrazza sul tetto esposta a sud e di un garage privato in un parcheggio sotterraneo che si presenta come una pertinenza separata dal blocco centrale ma inclusa nella vendita.

La casa è rifinita in maniera piuttosto curata e si caratterizza per un grande salotto completamente arredato dagli Spencer. C’è inoltre una grande biblioteca e tutte le camere da letto sono dotate di bagno privato e cabina armadio. La residenza è inoltre accessibile da diversi punti.