Re Carlo, le nipoti Spencer finiscono in copertina e lasciano senza fiato

Fonte: IPA Le tre nipoti di Carlo e Diana

Tre sorelle aristocratiche, bellissime e glamour, nipoti di Lady Diana e dunque anche di Re Carlo, cugine di William ed Harry, adorano il Principe del Galles e sono sempre pronte ad aiutarlo. Si tratta di Lady Kitty, Lady Eliza e Lady Amelia. Le tre sorelle hanno conquistato la copertina di Tatler e sono magnifiche con gli abiti di Balenciaga e ricoperte di diamanti.

Re Carlo e il legame con le nipoti di Diana

Re Carlo non parla molto delle nipoti Kitty, Eliza e Amelia Spencer e quando i media si occupano di loro, vengono definite solo come le nipoti di Lady Diana, perché sono figlie del conte Spencer, fratello della defunta Principessa, che le ha avute da mogli diverse. Eppure di fatto sono imparentate anche con il Sovrano, sebbene non siano consanguinee.

Ma Carlo non ha più rapporti con la famiglia della sua ex moglie che lo ritiene colpevole di aver fatto soffrire Diana e di averle fatto passare anni d’inferno, trascurandola e tradendola con Camilla, allora sua amante. Carlo e Diana inevitabilmente hanno divorziato e poi lei, come è noto, è morta tragicamente in un incidente stradale nel 1997. E così il Re ha potuto rifarsi una vita con l’unica donna che abbia mai amato, quella che oggi siede sul trono come Regina consorte, Camilla Parker Bowles.

Re Carlo, Kitty e le sue sorelle adorano William

Per tutti questi motivi, Carlo non è ben visto dagli Spencer e anche le sue bellissime nipoti non lo frequentano, anche se hanno un legame speciale con William, specialmente Kitty.

Le tre ragazze si sono schierate al fianco del Principe del Galles e in più di un’occasione lo hanno sostenuto, specialmente lo scorso anno, quando sua moglie Kate Middleton era in cura contro il cancro. Spesso le abbiamo viste presenziare al fianco di William nei mesi scorsi agli eventi organizzati dagli enti benefici da lui promossi.

In particolare Kitty, la maggiore delle sorelle, è ambasciatrice dell’ente benefico che aiuta i senzatetto, di cui William è il patrono. Lady Spencer ha pubblicamente elogiato il cugino: “Sono estremamente orgogliosa di mio cugino, il Principe William, per tutto ciò che fa e continua a fare per sostenere Centrepoint e il lavoro fondamentale che svolge per i giovani senzatetto”.

Le nipoti di Re Carlo in copertina

Kitty, Eliza e Amelia hanno ereditato dalla zia Diana la sua bellezza e la sua eleganza, tanto da conquistare la copertina di marzo della prestigiosa rivista, Tatler.

Le tre sorelle Spencer sono ritratte mentre indossano degli splendidi abiti da sera di Balenciaga e sfoggiano dei preziosissimi gioielli di Bulgari. In una delle foto del servizio di Tatler, Eliza e Amelia in abiti neri con le spalle scoperte, sorprendentemente simili all’iconico abito “della vendetta” della Principessa Diana.

In copertina sono ritratte l’una accanto all’altra, in piedi, mentre si abbracciano. Eliza al centro in fucsia, le altre due in nero. Semplicemente magnifiche. Carlo può senz’altro essere orgoglioso di loro.