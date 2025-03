Re Carlo, il vecchio vizio di Camilla e la mania imbarazzante

Il vecchio vizio di Camilla di fumare come una ciminiera ha sempre messo in imbarazzo Re Carlo. Ed emergono altri dettagli

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo perdona tutto a sua moglie Camilla, anche il suo vecchio vizio per il quale è stata più volte criticata, tanto che suo figlio Tom Parker Bowles è intervenuto recentemente in sua difesa.

Re Carlo, il vecchio vizio di famiglia

Re Carlo ha fatto di tutto per far accettare sua moglie Camilla sia nella Famiglia Reale, sia a Palazzo che nell’opinione pubblica e la Regina, dal canto suo, ha dovuto cambiare molte delle sue abitudini e fare anche qualche rinuncia. Tra queste ha dovuto dire addio alle sigarette.

Camilla aveva infatti il vizio del fumo. Voci di corridoio anzi sostengono che “fumava come una ciminiera e beveva come una spugna”. Non solo, le malelingue sostengono che la Regina consorte continui a fumare anche se lo fa in modo più discreto, soprattutto evita di farlo in pubblico.

Per questo motivo a Palazzo sarebbero tutti preoccupati delle sue condizioni di salute, dopo che al ritorno dal viaggio in Australia dello scorso autunno si è ammalata. Le comunicazioni ufficiali parlarono di una infezione al petto, ma prima di Natale si venne a sapere che Camilla ha avuto una forma di polmonite. E se è vero, come dicono i rumors, che continua a fumare, questo non giova alla salute dei suoi polmoni.

Le voci sono talmente insistenti che suo figlio Tom, lo scorso novembre, ha messo nero su bianco nel suo libro che non è vero che sua madre fumi e beva smodatamente. Sono anni, dichiara, che ha smesso con le sigarette.

Re Carlo, la mania di Camilla per i portasigarette d’argento

Ma ci furono anni in cui Camilla fumava e a quanto pare molto. Il fumo era proprio una sua passione che voleva godersi col massimo lusso. Pare infatti che la moglie di Carlo pretendesse di trovare in ogni stanza del Palazzo scatolette in argento contenenti le sigarette della sua marca preferita. Questo è quanto ha riferito qualche mese fa l’esperto in questioni reali, Brian Hoey.

Stando a quest’ultimo, oltre al portasigarette, Camilla voleva trovare in ogni stanza anche i fiammiferi. Ma disposti in un modo molto preciso. Innanzitutto dovevano essere sistemati in portafiammiferi sempre d’argento, dovevano essere disposti in verticale con una metà del fiammifero tirata fuori in modo da non fare fatica a cercarlo.

Re Carlo, le manie del Palazzo

Ma Camilla non è l’unica nella Famiglia Reale a pretendere ogni forma di comfort e ad avere manie particolari, che la Principessa Anna chiama “le buone abitudini degli Hannover”. Stando a Hoey, gli ospiti di Re Carlo ricevono un manuale di sette pagine prima di accedere a Palazzo in cui vengono date determinate indicazioni su come comportarsi o vestirsi.

Ad esempio, agli ospiti è vietato appoggiarsi a tavoli e mobili, i papillon devono essere del tipo da annodare, non devono mai parlare a un membro della Famiglia Reale ma devono aspettare che sia questo a rivolgere loro la parola.

Il Palazzo è sempre fornito di più copie di un libro, in modo che Carlo possa trovare nelle stanze che frequenta lo stesso volume senza doverlo cercare quando intende leggere. Lo stesso vale per i film. Le compagnie televisive e cinematografiche forniscono al Palazzo le ultime uscite, prima che il pubblico le veda, così che il Re e la Regina possano guardarle in anteprima. Mentre ai valletti viene insegnato come annodare i lacci delle scarpe al Sovrano e agli altri membri della Famiglia Reale.