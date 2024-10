Re Carlo imbarazzato, Camilla beve e fuma. Ma la verità è un’altra

Fonte: Getty Images Camilla Parker Bowles

Camilla non soddisfa i requisiti di una vera Regina, perché beve troppo e fuma. E questo metterebbe in imbarazzo Re Carlo e soprattutto i cerimonieri di Corte che non sono abituati a questo comportamento. Così dicono le malelingue di Palazzo ma la verità è un’altra ed è stata raccontata da Tom Parker Bowles, il figlio della Sovrana.

Camilla beve gin e fuma tanto

Camilla paga il prezzo di essere stata per decenni bollata come “l’altra donna” di Carlo, accusata di essere una sfasciafamiglie, di aver rovinato la vita e l’amore a Lady Diana che alla fine non ha più resistito a quel ménage à trois e si è vista costretta a divorziare.

L’attuale Regina consorte ci ha impiegato anni per ripulire la sua immagine e farsi accettare dai sudditi britannici. Carlo non ci ha mai badato molto, anche se non è stato immune da qualche attimo di imbarazzo.

Adesso però emerge un nuovo ritratto di Camilla che la riscatta totalmente e a tratteggiarlo è suo figlio, Tom Parker Bowles, molto legato alla madre e sempre pronto a difenderla. In un’intervista, rilasciata per presentare il suo nuovo libro, Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, e si è sfogato contro le cattiverie che circolano su sua mamma.

Camilla, la verità di suo figlio Tom Parker Bowles

“Sai che ha la reputazione di bere gin e fumare? Bene, non ha mai bevuto un bicchiere di gin in vita sua. Non fuma”. E ha proseguito: “Mia madre beve pochissimo. Non l’ho mai vista nemmeno una volta brilla”. Quando gli è stato detto che Camilla viene definita come una bevitrice e una fumatrice accanita, Tom Parker Bowles ha risposto che quella “è una descrizione del tutto imprecisa”.

Fonte: Getty Images

Poi ha raccontato degli anni in cui la sua famiglia veniva letteralmente perseguitata dai paparazzi e di quanto è stato difficile il momento in cui i suoi genitori a metà degli anni Novanta hanno divorziato. Andrew Parker Bowles, il primo marito di Camilla, non sopportava più quella situazione.

La pressione dei media era insostenibile, i giornalisti si appostavano sotto casa, nel giardino e per strada. E lui “era molto arrabbiato”. Alla fine, ha proseguito Tom, “siamo arrivati a contare quanti paparazzi si nascondevano sotto casa”.

Camilla è riuscita a non essere sopraffatta da questa situazione, perché, come ha confessato suo figlio, “è molto dura, più dura di mio padre”.

Carlo e Camilla, gaffe imbarazzanti

Tom Parker Bowles ha quindi voluto precisare chi è davvero la Regina, una donna molto diversa da come per anni l’hanno dipinta i giornali. Oggi per Carlo è la moglie perfetta, anche quando commette qualche gaffe, compreso commentare in pubblico la bontà di un drink che le era stato offerto, che lo mette in imbarazzo. Ma a volte lui è peggio di lei.

Per quanto riguarda i Parker Bowles, spiega il figlio della Regina, sono sempre stati ai margini della Famiglia Reale. L’ex marito di Camilla è in ottimi rapporti con lei ed è amico di Carlo. Mentre Tom ha detto che ha sempre cercato di separare la sua vita da quella della Corona, anche per quanto riguarda la sua professione.

In effetti, aveva polemizzato con Harry, accusandolo di mettere in pubblico quei segreti di famiglia che sarebbero dovuti rimanere tali, cosa che lui non ha mai osato fare.