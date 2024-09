Re Carlo, ultime notizie. Camilla preferisce stare con l’ex marito. “Lui è sempre lì per lei”

Fonte: Getty Images Camilla

Re Carlo non ha accompagnato Camilla al party per il lancio del nuovo libro di suo figlio Tom. E lei ha trovato il modo di consolarsi con l’ex marito Andrew Parker Bowles che è sempre a sua disposizione.

Carlo lascia sola Camilla

Carlo, che si sta ancora curando dal cancro, non ha partecipato al cocktail organizzato in onore del figliastro Tom Parker Bowles che ha presentato il suo nuovo libro, Cooking and The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria To King Charles III. Il volume contiene una serie di ricette ispirate alla Famiglia Reale, come il porridge della Regina Camilla e il curry di Giorgio V.

Alla festa però Camilla ha trovato, oltre al figlio, anche la figlia Laura, sua sorella, Annabel Elliot, di recente licenziata da William, e l’ex marito Andrew Parker Bowles che si è rivolto alla Regina con grande affetto. Di fatto, l’unico assente era proprio Carlo. Certo, la presenza del Re sarebbe stata forse fin troppo ingombrante, avrebbe catalizzato l’attenzione dei media e forse è per questo che Sua Maestà non ha partecipato al lancio del libro. O forse, come sostengono le malelingue, non ha accompagnato Camilla per evitare di incontrare il suo ex marito, fin troppo presente nella sua vita.

Camilla, la relazione speciale con l’ex marito

Sembra un paradosso, ma Camilla e Andrew sono ancora molto uniti. Pare si frequentino assiduamente, pranzino spesso insieme e si ritrovino in diverse occasioni. “Lui organizza tante cose per lei“, ha raccontato un amico comune che ha anche precisato: “È sempre stato, ed è ancora, il complice di Camilla”.

Fonte: Getty Images

In effetti la complicità tra due era evidente anche al party di Tom. Camilla era a dir poco raggiante tra la sua famiglia. Indossava per l’occasione uno chemisier di seta bianco con pois neri e si godeva il suo drink chiacchierando amabilmente con l’ex marito.

Pensare che quando erano sposati, Camilla lo tradiva con Carlo senza troppo preoccuparsi di nascondere la sua relazione clandestina. D’altro canto, era oggetto di gossip tutti i giorni e poi la stessa Diana nella famosa intervista-scandalo dichiarò apertamente che nel suo matrimonio erano in tre, lei, Carlo e Camilla.

Il matrimonio di Camilla e Andrew è durato 22 anni. I due divorziarono nel 1995, proprio negli anni in cui anche la relazione tra Carlo e Diana era arrivata alla rottura definitiva. La morte nel 1997 della allora Principessa del Galles permise a Carlo e Camilla di frequentarsi liberamente, anche se aspettarono il 2005 per sposarsi. Ma Andrew è rimasto nella vita della Regina consorte e ha persino partecipato alla sua incoronazione.

In effetti, l’ex marito di Camilla è amico di Carlo da una vita, erano compagni di squadra nel polo e il Re è il padrino di suo figlio Tom. Non solo, prima di frequentare Camilla, Andrew ebbe una breve relazione con la Principessa Anna nel 1970. Anche se durò poco, i due rimasero amici, tanto che la Principessa lo volle come padrino di sua figlia Zara Tindall.