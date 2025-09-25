Re Carlo, William senza scrupoli con Camilla: “Non la sopporta”

Il rancore e l'avversione di William per Camilla sono evidenti, anche se in pubblico salva le apparenze per suo padre Carlo e per la Corona

Re Carlo ha un problema a Palazzo che non è mai riuscito a risolvere: far accettare Camilla. Harry, ormai lontano dalla Corte, non si è fatto problemi a rivelare i suoi veri sentimenti nei confronti della matrigna che ha definito “una persona cattiva”, facendo andare su tutte le furie. Ma William sembra essersi rassegnato alla presenza della Regina consorte. Invece pare proprio che non sia così.

Re Carlo, il rancore di William

Re Carlo deve dunque fare i conti con il più pericoloso rancore del suo erede, William. Il Principe del Galles infatti, contrariamente alle apparenze, ha in odio Camilla che considera responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori e delle sofferenze di sua madre Diana.

Certo, più di Harry, William ha imparato a convivere con la “nuova” moglie di suo padre. Almeno salva le apparenze. E in pubblico, lui e Kate Middleton, si mostrano rispettosi e anche a volte complici con Camilla. In più di un’occasione, specialmente nei mesi successivi alla morte di Elisabetta II, la Principessa ha aiutato la Regina consorte ad affrontare cerimoniali e procedure. Ma, stando ai ben informati, William e Kate si comportano educatamente con lei solo per dovere nei confronti della Corona.

Ma in privato la situazione sarebbe molto diversa. William, come Harry, non sopporta la matrigna e non ha mai accettato il matrimonio di Carlo con lei. La questione non è nuova ma è stata portata nuovamente in auge dal libro del giornalista belga, Marc Roche, My Life with the Windsors, pubblicato a settembre 2025.

Re Carlo, William senza scrupoli contro Camilla

Il giornalista riporta nel suo libro un episodio significativo che aveva già suscitato scalpore, perché il comportamento di William nei riguardi di Camilla aveva lasciato perplessi.

Quando suo padre Carlo diventò Re, lui assunse il titolo di Principe del Galles e con esso tutti i privilegi connessi. Tra questi il più importante e redditizio è il Ducato di Cornovaglia le cui rendite annuali sono milionarie.

Annabel Elliot, sorella di Camilla, ricopriva da 20 anni per il Ducato di Cornovaglia un importante incarico. Ma appena William è subentrato al padre nella gestione, l’ha licenziata. Roche scrive: “a decisione del beneficiario del Ducato di Cornovaglia di non rinnovare il contratto come capo decoratrice della sorella di Camilla, Annabel Elliot, dopo vent’anni di servizio retribuito, attesta un risentimento tanto più intenso in quanto nascosto”.

Ovviamente non sappiamo con certezza come ha reagito Camilla di fronte a questa decisione, che le deve essere apparsa come un vero e proprio sgarro da parte del figliastro, ma sicuramente non le avrà fatto piacere, causando probabilmente tensioni anche con Carlo. Si vocifera per altro che i due siano già separati.

Nel libro l’autore spiega: “Il Principe afferma di essere stato ispirato dall’ardente crociata della Principessa Diana nell’aiutare coloro che sono stati lasciati indietro da guerre e crisi economiche”. Ma ” Dietro l’omaggio alla ‘principessa di cuori’, è la regina Camilla a essere indirettamente presa di mira“.

E conclude: “Contrariamente all’apparenza di una perfetta intesa tra la regina e suo genero, le profonde ferite create dal fallimento del matrimonio dei suoi genitori e dal ruolo dell’amante in questo dramma non sono ancora guarite”.

Pare inoltre che William abbia una avversione non solo per Camilla, ma per altri membri della sua famiglia, in particolare per Tom Parker Bowles, il figlio della Regina consorte.