La Regina Camilla si ribella al Principe William: l’ordine contro il figlio di Carlo

Getty Images La Regina Camilla tra Carlo e William

Ancora tensioni nella royal family britannica. Dopo le diagnosi di cancro di Re Carlo e Kate Middleton e le varie controversie con Harry e Meghan, ora è il turno della Regina Camilla che ha fatto una mossa inaspettata contro il Principe William. Stando a quanto rivelato da un ex dipendente dell’istituzione, esiste un ordine della moglie del sovrano che riguarda direttamente l’erede al trono e il suo futuro.

Perché Camilla è arrabbiata con William

Ian Pelham Turner, ex fotografo della famiglia reale, ha rivelato al Mirror che la Regina Camilla avrebbe chiesto al monarca britannico di “impedire” al Principe William di “cercare di fomentare disordini” all’interno dell’istituzione. Un ordine diretto che ha lasciato tutti di stucco.

A quanto pare l’erede al trono avrebbe iniziato a farsi sempre più spazio all’interno dell’istituzione dopo la scoperta della malattia del padre. Ma il suo carattere autoritario e a tratti arrogante, come insinuato da più di qualcuno, avrebbe infastidito Camilla.

William, secondo Pelham Turner, vorrebbe dimostrare a tutti i costi di essere una specie di eminenza grigia, la “forza motrice dietro al trono”. Un ruolo che, invece, a detta di Camilla, “spetterebbe a Carlo”.

In più starebbe usando la diatriba con il fratello Harry per mostrare il suo peso a corte: Carlo starebbe tentando di ricucire un legame con il suo secondogenito mentre William sarebbe del tutto contrario ad un riavvicinamento col fratello. Nessun perdono da parte del Principe del Galles.

“Ciò che intendo con prendere il controllo della monarchia è che [William] sia diventato molto potente sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto l’ex fotografo che ha poi assicurato che il Principe avrebbe assunto un atteggiamento quasi autoritario, trasformandosi in un erede al trono un po’ troppo invadente.

Turner ha affermato che da tempo si vocifera che il Principe di Galles si sia posizionato come “la forza trainante dietro il trono”, ma per Camilla questo ruolo dovrebbe rimanere saldamente al Re. “Lei sta vedendo William che cerca di creare problemi e ha detto a Charles di smetterla”, ha spiegato Pelham Turner.

La Regina sarebbe la vera forza di Carlo III, ha chiarito l’ex fotografo, forse l’unica che può ristabilire l’equilibrio di potere alterato, pare, da William. “Quando vedo Camilla, oggi, sebbene sia ancora denigrata dalle donne over 50 che ricordano Diana”, ha aggiunto ancora l’esperto, “penso che per molti versi abbia davvero insegnato a Carlo come essere umano”.

Il rapporto tra Camilla e William

Il rapporto tra Camilla e William non è mai stato dei più cordiali, ma nel corso degli anni si è evoluto da una fredda tolleranza a qualcosa di più vicino alla cordialità familiare. Secondo un amico di famiglia, i primi anni sono stati segnati da un profondo risentimento.

William e Harry, devoti alla loro defunta madre, Lady Diana, a quanto pare “non si sono mai sentiti a loro agio nell’aprirsi” con Camilla e la vedevano come una persona che faceva trapelare storie alla stampa per proteggere la propria immagine.

Tuttavia, il tempo e le sfide condivise hanno attenuato gli spigoli. Le tensioni persistenti con Harry e Meghan Markle hanno, ironicamente, avvicinato William e Camilla.

Gran parte del merito va inoltre a Kate Middleton, che ha sempre dimostrato gentilezza e rispetto nei confronti della moglie di Re Carlo. La Principessa del Galles non ha mai disprezzato Camilla. Il suo approccio ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinare William a Camilla e nel promuovere un fronte più unito tra i membri più anziani della famiglia reale.