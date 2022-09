Chi è Annabel Elliot, l’unica sorella di Camilla

Fonte: IPA La Regina Consorte Camilla

Il Regno di Carlo III è ormai iniziato da dopo la morte della Regina Elisabetta II e al suo fianco il nuovo Re ha la sua amata Camilla – come l’ha definita lui stesso nel primo discorso ufficiale – nell’importante ruolo di Regina Consorte, assegnatole da Elisabetta stessa ben prima della sua dipartita.

In questi anni abbiamo seguito, nel bene e nel male, tutte le “avventure” di Camilla ma c’è una persona vicinissima a lei che si conosce ben poco, nonostante sia – dopo il marito e i figli – forse la più importante della vita della Parker Bowles: sua sorella Annabel Elliot.

Annabel Elliot: una sorella per amica

Annabel è la sorella minore di Camilla, tra le due ci sono solo 18 mesi di differenza. Il rapporto tra loro è sempre molto forte e la morte prematura del fratello Mark, il “piccolo” della famiglia venuto a mancare a causa di un incidente a New York nel 2014, le ha legate ancora di più.

L’infanzia dei tre fratelli Shand è stata pressoché perfetta. In particolare, Camilla e Annabel sono sempre andate a scuola insieme e frequentavano insieme anche i corsi di equitazione. La famiglia Shand è sempre stata molto unita ma tra le due ragazze il rapporto è sempre stato speciale.

Camilla e Annabel, infatti, sono molto più che sorelle: sono amiche e complici, nonostante le loro vite siano evolute in maniera molto diversa una volta cresciute e nonostante Camilla per tanti anni sia stata vista un po’ come la “cattiva d’Inghilterra” per via del suo rapporto con Carlo che ha messo a repentaglio in matrimonio con l’amata, quanto compianta, Diana.

Fonte: IPA

La vita privata di Annabel Elliot: amore, lavoro e polemiche

Se Camilla è stata il fulcro delle cronache rosa per decenni, la vita di Annabel è stata molto più serena. La donna, infatti, si è sposata nel 1972 con il marito Simon Elliot e ancora oggi i due stanno insieme.

Uniti nella vita come nel lavoro, Annabel e Simon hanno avviato un’attività di antiquariato e interior design che, secondo la stampa britannica, è decollata notevolmente da quando il Ducato di Cornovaglia l’ha proclamata decoratrice e interior designer principale affidandole molteplici progetti, riforme e ristrutturazioni nel Ducato.

Che proprio il Ducato di Cornovaglia sia stato il maggior cliente di Annabel e consorte ha fatto storcere il naso a molti e creato qualche polemica. Come tutti sappiamo, infatti, prima di diventare rispettivamente Re e Regina Consorte, Carlo e Camilla erano Duca e Duchessa di Cornovaglia, titoli che oggi sono passati di diritto a William e Kate.

Annabel e Camilla, insieme nei momenti più bui

Diversi biografi della Regina Consorte descrivono la sorella Annabel come un pilastro fondamentale della sua vita: la persona che le ha portato stabilità (insieme al padre, Bruce Shand, che le è costantemente stato accanto) nei momenti più convulsi: dal divorzio con Andrew Parker-Bowles, al periodo successivo alla morte di Diana.

Non a caso, è stato proprio a casa di Annabel, nel Dorset, che Camilla si è rifugiata insieme ai figli nel difficile lasso di tempo in cui, nonostante il loro amore fosse palese e sulla bocca di tutti, la Casa Reale non voleva avesse rapporti con Carlo.

Inoltre, è stato al compleanno per i 50 anni di Annabel che, il 26 gennaio del 1999, Carlo e Camilla hanno ufficializzato la loro relazione facendosi fotografare insieme alla fine del party tenutosi al Ritz di Londra.

In quell’occasione i due arrivarono separati ma a fine serata, complice l’entourage dell’allora Principe di Galles, fecero un’uscita spettacolare per dare la conferma di ciò che tutti sapevano e si aspettavano da anni ovvero che il Principe di Galles e la signora Parker-Bowles erano una coppia.

Annabel, dal canto suo, è sempre stata molto legata alla sorella e all’amore della sua vita, anche quando il resto del mondo non sapeva (ufficialmente) che stessero insieme. Negli ultimi anni Annabel ha spesso partecipato agli eventi ufficiali mischiata tra la folla di collaboratori che accompagna Carlo e Camilla ma comunque sempre (e per sempre) vicina alla sorella.