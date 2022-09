Kate Middleton e William, i nuovi titoli dopo la morte della Regina Elisabetta

Fonte: IPA Kate Middleton, i nuovi titoli dopo la morte della Regina

La morte della Regina Elisabetta non ha solo avuto un impatto emotivo e mediatico in tutto il mondo, ma anche all’interno della famiglia reale. Infatti se Carlo è diventato Re e Camilla la Regina Consorte, si modificano anche i titoli per Kate Middleton e William.

Passaggi di testimone necessari in questo momento segnato dal profondo dolore per la perdita della Regina, che ha regnato per 70 anni diventanto un simbolo e segnando – con la sua presenza – momenti storici che hanno visto cambiare il mondo.

Kate Middleton e William: i nuovi titoli

La morte della Regina Elisabetta ha conseguenze anche sui titoli della famiglia reale. Infatti Carlo è diventato Re Carlo III mentre Camilla la Regina consorte, modifiche anche per Kate Middleton e William che oltre a Duchi di Cambridge, raccolgono il testimone del nuovo sovrano diventando anche Duchi di Cornovaglia. Un cambiamento che è già avvenuto anche sulle pagine social della coppia reale, dove i titoli sono già stati aggiornati.

Il Re, poi, potrebbe conferirgli anche i titoli di Principe e Principessa del Galles, anche questo precedentemente di Carlo che lo è stato dal 1946 fino alla morte della Regina Elisabetta.

I due, per il momento, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione: oltre all’aggiornamento dei titoli sui profili social, hanno solo condiviso l’annuncio del decesso della Monarca, chiudendosi nel dolore e nel rispetto del protocollo.

È con una dichiarazione profondamente sentita, di un figlio verso una madre, che il nuovo Re ha parlato del decesso della Monarca più longeva della storia britannica: “Piangiamo profondamente la scomparsa di un’amata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo. In questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia Famiglia saremo confortati e sostenuti dalla stima e dall’affetto di cui godeva”.

Attualmente tutti i titoli di Kate Middleton sono: Sua Altezza Reale Catherine Elizabeth, duchessa di Cornovaglia, duchessa di Cambridge, contessa di Strathearn, baronessa Carrickfergus, dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Mentre per William, che al momento è il primo nella linea di successione al trono, sono: Sua Altezza Reale principe William Arthur Philip Louis, duca di Cornovaglia, duca di Cambridge, conte di Strathearn, barone Carrickfergus, cavaliere compagno reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, cavaliere extranumero dell’Antichissimo e Nobilissimo Ordine del Cardo, membro dell’Onorabilissimo Consiglio Privato di S.M., personale aiutante di campo di S.M.

William al capezzale della regina Elisabetta, Kate non c’era

Nelle ore precedenti la morte della Regina Elisabetta gran parte dei membri della famiglia reale si sono diretti al suo capezzale a Balmoral, dove è spirata pacificamente. Accanto a lei i figli Carlo e Anna, come riportato dal MailOnline. William si è diretto nel Castello insieme al Principe Andrea, al Principe Edoardo e alla moglie Sophie. Assente, invece, Kate Middleton che a quanto pare è rimasta a casa insieme ai tre figli che hanno inziato l’anno scolastico.

Anche Harry, in Inghilterra insieme alla moglie Meghan Markle, è accorso a Balmoral: ma è arrivato troppo tardi. Il MailOnoline ha infatti riportato che è atterrato alle 18.45 circa, ora inglese, arrivando nel castello alle 19.52. Come il fratello anche il Duca di Sussex non era in compagnia della consorte.