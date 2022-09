Camilla, perché è Regina Consorte e quali sono i suoi doveri

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

Camilla è ufficialmente Regina Consorte, per volere della Regina Elisabetta. A febbraio del 2022, Elisabetta II ha preso la decisione di rendere Camilla Regina Consorte alla sua morte: un suo “sincero desiderio”, che ha molto commosso Carlo, ora Re. Il suo è un ruolo di supporto, con doveri importanti. Il primo? Lo stesso investito dal Principe Filippo: essere di sostegno al Re.

Camilla, perché è Regina Consorte: il desiderio della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è morta l’8 settembre nel Castello di Balmoral: è spirata pacificamente, con al suo fianco i figli Carlo e Anna. Dal momento in cui Elisabetta II ci ha lasciati, non c’è un “posto vacante”. Il suo primogenito, Carlo d’Inghilterra, è diventato subito Re. Secondo le parole di Liz Truss, ha mantenuto il suo nome, scegliendo di essere Carlo III da regnante. Come la madre, non ha voluto modificarlo.

La sorte di Camilla, che Carlo ha sposato nel 2005 a Windsor, è di rivestire il ruolo importante di Regina Consorte. Che, ovviamente, non è il medesimo di Regina: è la moglie del Monarca. Tuttavia, da questo momento in poi, dovrà rispondere a doveri precisi. L’ultima Regina Consorte è stata la madre di Elisabetta II, chiamata “Regina Madre” in modo formale dai sudditi.

Nel 2020, un rappresentante di Palazzo aveva detto che Camilla sarebbe stata Principessa Consorte. Alla fine, tuttavia, su dichiarazione e desiderio della Regina Elisabetta, ha ricevuto l’onore di diventare Regina Consorte, per il suo leale servizio alla Corona.

I doveri di Camilla come Regina Consorte

Da Camilla, adesso, il popolo si aspetta tanto. Il suo ruolo, naturalmente, le concederà maggiore importanza. Da tempo, tuttavia, sta cercando di rispondere agli impegni, di rispettare il protocollo. Soprattutto, di cancellare il passato. Sicuramente continuerà a rappresentare le cause che le stanno a cuore, e continuerà a sostenere alcuni temi, come la violenza domestica, l’analfabetismo, secondo quanto riferito dal Mirror.

Il compito principale è di sostenere il marito, il Re, Carlo III. Che, a poche ore dalla scomparsa della madre, ha voluto dedicare parole profonde al suo ricordo. “Piangiamo la morte della mia amata madre. La sua perdita sarà molto sentita nel Paese e in tutto il mondo”. Una nuova era sta arrivando, secondo la premier britannica Liz Truss.

L’impegno di Camilla e il riscatto degli ultimi anni

Negli ultimi anni Camilla ha vissuto un riscatto importante. Eterna seconda rispetto a Lady Diana nel cuore dei sudditi, è oggi Regina Consorte. Un onore che non avrebbe mai potuto immaginare. Nessuno ha mai messo in dubbio l’impegno che ha svolto in veste di Duchessa di Cornovaglia. Sempre un passo indietro a Carlo, come il Principe Filippo con la Regina Elisabetta, ha profondamente rispettato i doveri di Corte, riuscendo a “scalfire” in parte il cuore del popolo inglese.

È un momento buio per il Regno Unito, che adesso cerca di stringersi e di farsi forza, di guardare al futuro, per supportare il Re. Secondo la nota diramata da Palazzo, il Re e la Regina Consorte sono tornati a Londra dopo aver trascorso la notte a Balmoral. Come previsto, Carlo ha nei suoi programmi il primo discorso da Re alla Nazione.