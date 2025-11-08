Re Carlo concede a Camilla di indossare il teschio da 11.360 euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo ha concesso a sua moglie Camilla di indossare una spilla molto particolare, appartenuta a sua madre Elisabetta II. Il gioiello infatti raffigura un teschio e vale 10mila sterline, ossia 11.360 euro circa.

Re Carlo, la concessione fatta a Camilla

La Regina Camilla ha attirato l’attenzione giovedì 6 novembre quando ha partecipato al 97° Field of Remembrance presso l’Abbazia di Westminster, organizzato dalla Poppy Factory, di cui la Sovrana è patrona da 12 anni. Si tratta di una cerimonia annuale che viene celebrata nell’ambito degli eventi del Remembrance Day che quest’anno sarà caratterizzato dall’assenza di William e Kate Middleton.

Infatti in questa occasione Camilla ha indossato un basco rosso su cui era appuntata una spilla molto particolare. Per più di un motivo. Innanzitutto, perché Re Carlo le ha permesso di indossarla. Infatti, la spilla apparteneva alla Regina Elisabetta e come ogni gioiello della defunta Sovrana, ereditato dal figlio in quanto suo successore al trono, viene prestato alle donne della Corte per gentile concessione di Sua Maestà.

Re Carlo, il legame tra Elisabetta II e Camilla

Il permesso di Carlo ha un alto valore simbolico, perché stabilisce un legame e una continuità tra Elisabetta II e la Regina consorte.

In effetti, il ruolo di Camilla non è stato messo in discussione, perché qualche mesi prima di morire Elisabetta dichiarò esplicitamente che riconosceva la nuora come legittima Regina consorte nel momento in cui suo figlio sarebbe diventato Re.

Dunque, Camilla deve molto alla defunta Sovrana. Anche se negli anni Ottanta fu messa da parte a favore di Diana, considerata più idonea a diventare la moglie di Carlo. Ma fu un errore fatale.

Comunque, il fatto che l’attuale consorte del Re indossi i gioielli della suocera sancisce il suo ruolo e la relazione indissolubile di continuità con Elisabetta.

Camilla, la spilla a forma di teschio

Ma la spilla a forma di teschio, sfoggiata da Camilla, ha più di un valore simbolico e non riguarda solo la Famiglia Reale.

Il teschio è infatti la forma del distintivo dei Royal Lancers, dove il padre di Camilla, il Maggiore Bruce, prestò servizio durante la Seconda Guerra Mondiale, diventando un ufficiale pluridecorato e guadagnò due croci militari. Dunque, la spilla aveva per Camilla anche un significato personale, con essa ha in qualche modo voluto rendere omaggio e ricordare suo padre.

Il teschio con le ossa incrociate è un simbolo molto particolare tanto che è diventato uno dei motti più riconoscibili tra i reggimenti britannici. La spilla è molto preziosa, vale circa 10mila sterline. Infatti, il teschio è tempestato da piccoli diamanti, si presume che le bandiere rosse siano impreziosite da rubini, mentre è probabile che gli zaffiri ricoprano la pergamena in basso.

L’esperto in alta gioielleria, Steven Stone, ha commentato: “È commovente vedere la Regina Camilla indossare la spilla dei Royal Lancers, non solo perché era stata indossata in precedenza dalla Regina Elisabetta II, ma perché il defunto padre della regina prestò servizio nel 12° reggimento dei Lancers durante la seconda guerra mondiale. Pertanto, per lei è ancora più significativo”.

Spiegando ulteriormente il legame della Regina consorte con i Royal Lancers, ha aggiunto: “Re Carlo ha nominato Camilla colonnello in capo nel 2023“. Da qui il diritto di portare quel distintivo.

