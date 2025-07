Regina Camilla, il nuovo gioiello da oltre 7mila euro che piace alla Gen Z

IPA Regina Camilla

Novità nella collezione di gioielli della Regina Camilla. La moglie di Re Carlo ha sfoggiato ad un recente incontro pubblico una nuova spilla. Un monile di un brand molto amato dai più giovani, soprattutto inglesi.

La nuova spilla della Regina Camilla

Il portagioie di Camilla, dove sono presenti alcuni importanti pezzi ereditati dalla Regina Elisabetta II, è stato recentemente ampliato.

Durante la sua ultima apparizione, in occasione della presentazione di un nuovo giardino per cani, la sovrana 76enne ha indossato una curiosa spilla a forma di cane di uno dei marchi preferiti dalla Generazione Z.

Si tratta di una spilla in oro giallo 18 carati, madreperla e onice di Van Cleef Arpels, del valore di 7.500 euro.

“La Regina Camilla vanta una collezione di gioielli impressionante ed è stata una convinta sostenitrice di Van Cleef & Arpels per anni, anche prima che raggiungesse l’attuale picco di popolarità, essendo adorata da celebrità come Reese Witherspoon e Molly Mae Hague”, ha spiegato la royal expert Laura Sutcliffe.

Prima di catturare l’attenzione dei più giovani e dei reali inglesi, le creazioni di questo brand sono state scelte da icone quali Grace Kelly e Romy Schneider.

Il giocoso pezzo sfoggiato da Camilla fa parte di una collezione di spille a forma di animali, che comprende anche un gufo, un leone e uno scoiattolo. Van Cleef è molto amato dalla Gen Z e soprattutto i suoi bracciali sono diventati virali, un vero e proprio trend.

La Regina non è l’unica membro della famiglia Windsor ad aver optato per Van Cleef & Arpels: anche Kate Middleton ha indossato modelli simili, tra cui orecchini abbinati a una delicata collana in madreperla e oro giallo.

Van Cleef tende a non collaborare con celebrità e influencer in senso stretto, le persone di spicco che indossano le sue creazioni devono acquistarlo per sé stesse, dimostrando quanto lo amino davvero.

IPA

La Regina Camilla ha usato la sua nuova spilla come accessorio per il suo abito azzurro firmato dalla stilista inglese Anna Valentine. L’abito presenta una scollatura a colletto, una gonna a pieghe e una chiusura frontale con cerniera.

A completare l’outfit anche un paio di décolleté in pelle scamosciata beige con punta rivestita in pelle, realizzate su misura da Eliot Zed, e una borsa in rafia Milana di Rixo.

IPA

Le spille della Regina Camilla

Molte delle spille più appariscenti della famiglia reale provengono dalla Royal Collection. Durante la sua presenza al Royal Ascot dello scorso giugno, Camilla ha appuntato la spilla a forma di cuore con diamanti Cullinan V sul suo abito Dior grigio tortora.

Lo scintillante gioiello fu ereditato dalla Regina Elisabetta nel 1953 dalla collezione di sua nonna, la Regina Mary di Teck. La defunta reale indossò la spilla come parte della parure di gioielli realizzata per il Delhi Durbar nel 1911.

Nella recente visita di Stato del presidente francese Macron, il primo abito di Camilla era invece impreziosito dalla spilla con nodo celtico in smeraldi e diamanti della Regina Mary, indossata come accessorio per il suo abito verde smeraldo di Anna Valentine.

Questo pezzo, con smeraldo cabochon, fu donato a Mary nel 1893 in occasione del suo matrimonio con il futuro re Giorgio V dall’allora Zarevic, il futuro Zar Nicola II di Russia.