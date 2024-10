Fonte: IPA Kate Middleton

É indubbio come, ad oggi, Kate Middleton sia la figura della Famiglia Reale più apprezzata, dai sudditi e dal pubblico appassionato nel mondo. Il dramma del cancro ha soltanto acutizzato il fenomeno ma, tra l’addio di Harry e le polemiche di Meghan, i risentimenti di William e le tante dicerie (per non parlare della coppia sul trono, che genera poca simpatia), è lei la vera protagonista di Buckingham Palace.

Un aggettivo forse poco calzante ma, dopo anni di The Crown, ha senso parlare in questi termini. Ogni suo gesto è ben studiato e, come in questo caso, esaltato. Di seguito riportiamo l’ultima teoria dei suoi fan in merito ai gioielli a forma di trifoglio che ha spesso indossato.

I gioielli di Kate Middleton

Sono in tantissime nel mondo a tentare di imitare lo stile di Kate Middleton. Per questo motivo i suoi outfit vengono studiati nei minimi dettagli, fornendo tutti gli elementi per poter acquistare esattamente gli stessi capi. Certo, non è sempre possibile farlo per le persone comuni, considerando alcuni costi. Non mancano però situazioni decisamente a favore di normali portafogli “plebei”.

Differente il discorso per quanto riguarda i gioielli, com’è facile immaginare. Basti pensare alla collana a trifoglio di Van Cleef and Arpels, dal valore di 13.000 sterline, ovvero quasi 15,5 mila euro. Per fortuna la grande distribuzione è venuta in soccorso dei suoi fan, proponendo uno splendido duplicato a costo nettamente inferiore.

Ciò che attira i fan, però, è il presunto motivo che legherebbe tanto la Principessa Kate Middleton a questo particolare marchio di gioielli. Una storia toccante, che riportiamo di seguito. L’analisi, per il momento non confermata o smentita, ha origine su X (ex Twitter), come spesso accade.

Il motivo segreto e come imitare Kate

Un utente, evidente appassionato della Famiglia Reale, ha scavato negli archivi fotografici, individuando degli orecchini a trifoglio targati Van Cleef and Arpels indossati dall’attuale Regina Camilla nel 2015.

Nel 2020 Kate Middleton è stata avvistata con un paio di orecchini simili. La domanda è sorta spontanea: “Mi chiedo se la parure di madreperla non sia stata regalata a Kate proprio da Camilla”.

Non soltanto gli orecchini hanno attirato l’attenzione dei suoi tantissimi estimatori. Lo stesso dicasi per la sua collana, che è rapidamente divenuta una delle preferite dei fan. In tanti credono si tratti di una dimostrazione d’affetto e riconoscenza per l’attuale Regina consorte. Una figura spesso ignorata o maltrattata sui social, considerando anche il trascorso sentimentale con Carlo, al tempo in cui era ancora legato con Diana. A pesare è soprattutto l’ombra di quest’ultima e, parlando delle nuove generazioni, la narrazione di The Crown.

Come detto, la passione per la collana è esplosa e in tantissimi vorrebbero annoverarla tra i propri averi preziosi. Per fortuna Abbot Lyon ha inaugurato un’intera sezione dedicata ai duplicati dei gioielli a trifoglio, avvistati negli ultimi anni tra star e reali.

Dai bracciali alle collane, dagli anelli agli orecchini, ce n’è per tutti i gusti. Degli accessori magnifici, che possono essere inoltre personalizzati all’occorrenza, così da imitare chi si apprezza, pur restando se stessi.