Kate Middleton, per San Patrizio indossa la “divisa” verde da Colonnello e incanta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton non ha tradito le aspettative e ha preso parte alla tradizionale parata di San Patrizio delle Irish Guards presso la caserma di Mons. La Principessa del Galles si è presentata come di consueto con un look verde bosco, il colore dell’Irlanda, e ha distribuito trifogli, incontrato la mascotte delle Guardie e posato per la foto di rito. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, Colonnello delle Guardie Irlandesi

Come ogni anno, dal 2012, con rarissime eccezioni, Kate Middleton ha partecipato alla parata militare delle Irish Guards che si tiene il giorno di San Patrizio, ossia il 17 marzo, in quanto patrono d’Irlanda.

Dal 2022 questo evento ha per Kate un significato in più. Infatti, da quell’anno ha assunto il ruolo di Colonnello onorario delle Irish Guards. Prima questo titolo apparteneva a suo marito William, ma con la salita al trono di Re Carlo e la ridistribuzione dei ruoli a Corte è passato alla Principessa.

Nel rispetto della tradizione, Kate ha donato rametti di trifoglio agli Ufficiali e alle Guardie. E si è intrattenuta, dispensando qualche coccola alla mascotte del reggimento, un levriero irlandese, che per l’occasione ha indossato il cappotto rosso delle Guardie Irlandesi ed è stato ben felice di ricevere le carezze dal suo Colonnello e anche un rametto di trifoglio.

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Kate Middleton, il look total green e la spilla di Cartier

Kate ha rispettato le consuetudini anche del look. Infatti, come ogni San Patrizio ha sfoggiato un outfit total green. La Principessa del Galles si è presentata alla parata con un cappotto verde bosco, a doppiopetto, sciancrato e chiuso in vita da una cintura nera. Probabilmente un piccolo trucco per slanciare la figura ed evitare che facesse effetto oversize.

Kate lo ha abbinato a un cappello a coppola, decorato con un fiocco, dello stesso colore, che ha indossato raccogliendo i capelli in uno chignon tirato.

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Lady Middleton ha spezzato la monotonia del verde con sciarpa, guanti e stivali alti neri. Esattamente come il vestito in tulle che si è intravisto sotto il cappotto.

Quest’anno il tempo è stato clemente e ha regalato una bella giornata di sole. Ma in altre edizioni, la Principessa si è trovata ad affrontare la pioggia senza potersi riparare con l’ombrello e il selciato bagnato coi tacchi alti.

Infine, Kate ha impreziosito il suo look con dei gioielli unici, a cominciare dagli orecchini con smeraldi e brillanti che non porta molto spesso. L’ultima volta è stata nel 2022 in occasione degli Earthshot Awards.

Magnifica la spilla di Cartier che le è stata prestata dalle Guardie Irlandesi e che poi ha dovuto parzialmente coprire per far posto al rametto di trifoglio fresco che ha appuntato al bavero del cappotto.

L’evento si è concluso con il saluto reale della Principessa al termine della parata delle guardie. Ma la giornata prosegue con il conferimento delle medaglie ai soldati che si sono distinti per lungo servizio e buona condotta e l’incontro con i “Mini Micks”, giovani cadetti provenienti dall’Irlanda del Nord.

È probabile che al termine dei doveri istituzionali, Kate si berrà una pinta di birra. Anche se ha rivelato che dopo il cancro è molto più attenta al consumo di alcolici durante una recente uscita a Londra.