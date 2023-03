Kate Middleton, alla parata di San Patrizio

Da quando Kate Middleton ha sposato William nel 2011 la parata di San Patrizio è stata un appuntamento fisso. Solo in pochissime occasioni non è andata e tutte indipendenti dalla sua volontà. Ogni anno il dress code prevede: look verde bosco, spilla a forma di trifoglio e cappello. E la Principessa del Galles non ha mai contravvenuto alle regole. Anche se è successo di tutto