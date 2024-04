Kate Middleton, ultime notizie. Sgarro di Meghan, in ospedale con look da oltre 3mila €

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Mentre Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro nel più stretto riserbo, ci pensa Meghan Markle a occupare la ribalta. Quasi scimmiottando la cognata tanto detestata. Infatti, la moglie di Harry ha fatto visita all’ospedale pediatrico di Los Angeles, copiando nello stile e nei modi la Principessa del Galles, salvo presentandosi con un look da 3.500 euro, decisamente poco appropriato.

Kate Middleton chiusa nel suo silenzio

Dopo il video-messaggio con cui ha informato il mondo del suo cancro, Kate Middleton non si è più mostrata in pubblico. La speranza di vederla almeno in chiesa il giorno di Pasqua è presto tramontata, così come quella di rivederla ristabilita in questo mese di aprile. Il 17 William dovrebbe tornare al lavoro, in coincidenza con il rientro a scuola dei tre figli, George, Charlotte e Louis.

La giovane famiglia ha preferito trascorrere le vacanze pasquali, privatamente, lontano anche dalla Famiglia Reale. Kate per ora deve pensare alla sua salute, fisica e mentale. Stando a fonti vicine a Palazzo, la Principessa cerca di trascorrere del tempo all’aria aperta che tanto ama, dedicandosi a qualche pic nic, se anche il clima lo permette.

Al suo fianco, oltre a suo marito William, c’è innanzitutto sua madre Carole Middleton che si prende cura della figlia, ma anche dei tre nipoti. Pare che in famiglia venga definita una sorta di Mary Poppins per i bambini che sono ovviamente molto preoccupati per la madre, anche se Kate e Will stanno facendo di tutto per rasserenarli, ma non è ovviamente facile.

Così, mentre Lady Middleton è stata costretta a lasciare l’attività pubblica richiedendo per altro di rispettare la sua privacy, ci pensa qualcun altro ad essere protagonista sui media.

Meghan Markle, visita in ospedale con look di Oscar de la Renta

Meghan Markle infatti ha ripreso con una certa frequenza i suoi impegni pubblici, ripulendosi l’immagine che si era incrinata dopo le varie accuse che lei e Harry avevano lanciato contro la Famiglia Reale.

Tra i suoi appuntamenti in agenda, c’era anche la visita all’ospedale pediatrico di Los Angeles, ricalcando le orme di Lady Diana e ovviamente di Kate.

Meghan si è presentata in clinica indossando uno splendido abito di chiffon bianco, firmato Oscar de la Renta, composto da corpetto a camicia con maniche lunghe e una gonna a fantasia floreale sul bordo. Lo stile ricordava lo chemisier fucsia indossato da Kate durante il Covid quando incontrò una bimba malata di cancro. Ma ovviamente Lady Markle deve sempre esagerare un pochino. E per quanto l’abito le stava divinamente, era un po’ troppo per la circostanza, considerando tra l’altro il suo prezzo, 3.500 euro.

Soprattutto se si considerano gli accessori con cui lo ha abbinato: ballerine a punta con cinturino alla caviglia di Aquazzura, il suo orologio in oro di Cartier e il tennis di brillanti che da solo vale 5.500 dollari. Davvero eccessivo per una visita in ospedale tra i bambini malati ai quali ha letto delle favole.

In ogni caso, Meg è riuscita a fare una buona impressione a qualcuno. Tanto che l’esperta di moda, Amber Graafland, ha voluto vedere nel look della Duchessa del Sussex, a tema floreale, una sorta di gesto di avvicinamento nei confronti di Kate. Ma in pochi la pensano come lei.