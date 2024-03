Kate Middleton, ultime notizie. La promessa toccante e l’indifferenza di William

Kate Middleton ha il cancro. La notizia che tutti temevano è arrivata direttamente dalla Principessa del Galles. Presa consapevolezza della malattia, lei e William la stanno affrontando insieme per il bene, anche e soprattutto, dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Per questo l’erede al trono ha fatto una promessa toccante non solo a sua moglie, ma anche ai genitori di lei, Carole e Michael Middleton.

Kate Middleton, la promessa di William

Di fronte al cancro di Kate Middleton finalmente cesseranno le teorie complottiste? Una domanda cui è difficile rispondere affermativamente. Già si parla di manipolazioni con l’intelligenza artificiale del video-annuncio con cui la Principessa ha raccontato della malattia. E non sono mancate nemmeno le critiche al look, giudicato troppo “casual” per una Principessa. Unica consolazione, la presa di coscienza da parte di diversi media della leggerezza con cui si è detto e scritto delle condizioni di salute di Kate.

Ma adesso lei e la sua famiglia hanno senz’altro altro cui pensare che teorie campate per aria o ai pseudo tradimenti di William. Proprio il Principe del Galles ha dimostrato di essere più vulnerabile di quanto dia a vedere. Kate è la sua vera colonna portante e la sua malattia è oltre modo destabilizzante per lui. Malgrado ciò, Will ha promesso che farà di tutto per sua moglie pur di farla stare bene. Intende prendersi cura di lei in prima persona, mettendo in secondo piano i doveri della Monarchia. William è dunque pronto a qualsiasi sacrificio pur di salvare sua moglie.

Rebecca English, corrispondete reale, ha commentato: “Nessuno più di William sa quanto deve a Kate Middleton. Ecco perché so che piegherà il cielo e la terra per essere al suo fianco adesso e farà del suo meglio per la sua giovane famiglia. Non importa quanto tempo ci vorrà”.

Il Principe del Galles non è solo a sostenere la moglie e i figli. Infatti, può contare sui suoceri Carole e Michael Middleton che fin da subito si sono mobilitati per aiutare Kate.

Stando a fonti vicine alla famiglia, Carole è abbattuta per la malattia della figlia, ma la priorità sono i nipoti. Ora più che mai deve stare accanto George, Charlotte e Louis. D’altro canto, Carlo e Camilla non possono fare i nonni a tempo pieno, sia per il ruolo che ricoprono sia per il fatto che anche il Re sta combattendo contro il tumore, ma si è dimostrato comunque molto vicino alla nuora che ha invitato a un pranzo privato due giorni dopo l’annuncio della malattia.

La freddezza di William

Anche se la situazione è molto difficile, c’è una persona cui William non chiederà mai aiuto e questa è suo fratello Harry. Quest’ultimo ha mandato, insieme a Meghan Markle, un messaggio a Kate per dimostrarle affetto e sostegno.

Pare che il Principe di Galles abbia risposto al fratello più per educazione che altro. Stando a fonti vicine a Kensington Palace, infatti, la sua replica è stata formale e priva di quel calore fraterno che si sarebbe aspettati. Nemmeno in questo frangente di dolore riesce a perdonarlo di tutto il fango che gli ha gettato addosso, tra interviste, docufilm scandalistici e autobiografia. Insomma, il rancore è ancora molto forte e William ha reagito con tale freddezza che ancora una volta la riconciliazione con Harry è un miraggio.