Kate Middleton, ultime notizie. La scelta più sofferta senza William

Kate Middleton ha raggelato il mondo con il suo video-messaggio in cui ha annunciato di avere il cancro. Anche se un numero ristretto di persone, al di là della sua famiglia, già sapeva tutto. La Principessa del Galles ha scelto poi di presentarsi da sola, senza William. È stata una decisione sofferta ma necessaria. E in molti plaudono al suo coraggio.

Kate Middleton, chi sapeva già del cancro prima dell’annuncio

Kate Middleton ha spiegato che il tumore le è stato diagnosticato solo dopo l’operazione all’addome che ha subito lo scorso 16 gennaio. È stata ovviamente una notizia che l’ha scioccata e probabilmente si sarebbe presa più tempo per metabolizzarla se le calunnie e le teorie complottiste sempre più insistenti non l’avessero costretta a rivolgersi al mondo con un video.

Alcune persone però già sapevano del cancro, prima del video, ovviamente a parte William che è sempre stato al fianco della moglie. Pare che tra questa cerchia strettissima ci fossero sua sorella Pippa e suo fratello James, oltre naturalmente ai suoi genitori Carole e Michael Middleton che la stanno aiutando a gestire i bambini. È probabile che almeno un paio tra le amiche più strette della Principessa ne erano già a conoscenza.

Nel video Kate ha spiegato che i medici le hanno consigliato di sottoporsi a chemioterapia preventiva. Si può dunque ipotizzare che dovrà subire un altro intervento. In ogni caso, il suo messaggio ha infuso molto coraggio nella gente. Sono aumentate le ricerche sul web sulla diagnosi precoce del tumore.

Kate Middleton, la scelta di essere da sola

Un altro dettaglio significativo del video messaggio di Lady Middleton riguarda la scelta di essere da sola. Ricordiamo tutti l’immagine della Principessa seduta su una panchina, vestita sportivamente con una maglia a righe e dei jeans. Lei era sola, senza William. Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato che è stata una precisa decisione di Kate quella di comparire in video senza il marito: “Era un messaggio sulle sue condizioni di salute. Riguardava solo lei ed era lei che lo voleva fare”.

Fonte: IPA

Dunque, Kate ha voluto sottolineare che quanto stava dicendo, era una sua personalissima decisione. Questo non significa che William sia uno spettatore passivo del dramma che ha colpito sua moglie. L’insider ha infatti commentato: “William è estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana ma dopo l’intervento chirurgico di gennaio”. E ha proseguito: “Ora più che mai, è concentrato nel garantire che sua moglie abbia la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise”.