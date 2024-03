Per la prima volta da quando Kate Middleton è stata operata all’addome e poi ha rivelato di avere un tumore, Camilla ha fatto un accenno alle condizioni di salute della Principessa del Galles. Mentre dall’altra parte della Manica, in Francia, spuntano indiscrezioni sul piano delle terapie stabilito dal suo oncologo.

Camilla parla per la prima volta di Kate Middleton

Prima delle feste pasquali, Camilla è andata in visita al mercato agricolo di Shrewsbury nel pomeriggio del 27 marzo, dove più di 2mila persone si sono radunate per accoglierla. In particolare, la Regina consorte si è fermata a parlare con due giovani ragazze che hanno disegnato dei grandi biglietti di auguri per Kate Middleton che ha lasciato il mondo nell’ansia dopo il suo video in cui ha comunicato di avere il cancro.

Camilla non aveva mai detto una parola sulla nuora. Si era sempre e solo limitata a parlare della salute di Carlo. Ma di fronte all’omaggio così spontaneo e tenero di due giovani suddite per Kate, per la prima volta ha fatto un commento sulla Principessa del Galles e ha detto: “So che Catherine è entusiasta di tutti i gentili auguri e del sostegno“. E poi ha rassicurato le ragazzine, dispiaciute perché il cartello si era sciupato col vento, che lo avrebbe consegnato Kate. Camilla non ha aggiunto altro, ma tanto basta per rasserenare i cuori di molti sostenitori di Lady Middleton.

Sicuramente è importante per la Principessa, per William e i suoi figli che ci sono molte persone che pensano a lei e che le sono sinceramente vicine. Anche in considerazione delle squallide teorie complottiste che sono emerse negli ultimi due mesi.

Kate Middleton, il piano dell’oncologo

Anche se le indiscrezioni prive di fondamento continuano a circolare. Tra queste, una riguarda i trattamenti cui Kate si starebbe sottoponendo. Stando a notizie trapelate in Francia, sembra che l’oncologo che ha in cura la Principessa avrebbe “stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue”.

Kate non avrebbe bisogno di recarsi in ospedale per sottoporsi ai trattamenti, ma un’infermiera si recherebbe ogni giorno all’Adelaide Cottage. Tra le voci che circolano si parla anche degli effetti collaterali che avrebbero queste cure, tra cui la perdita di capelli e di peso, astenia e rischio di infezioni. Ma naturalmente, si legge, “variano da paziente a paziente”.

Come è noto, Kensington Palace non ha fornito alcuni dettagli sul cancro né sulle cure cui Kate si starebbe sottoponendo. Anche se la Principessa del Galles ha parlato nel suo video di chemioterapia preventiva che certamente può dare effetti collaterali piuttosto pesanti. Ma appunto non sono state date, come è giusto che sia, altre informazioni sul tipo di chemioterapia o altri trattamenti cui è sottoposta Lady Middleton.

Sappiamo però che William è al suo fianco, che non ha nessuna relazione con Rose Hanbury e che tornerà al lavoro solo dopo il 17 aprile, quando George, Charlotte e Louis riprenderanno la scuola.