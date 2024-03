Kate Middleton, ultime notizie. “Diagnosi sottovalutata”, medici possibilisti

Kate Middleton potrebbe tornare in pubblico anche mentre si cura, i medici sono possibilisti. Ma si pensa che in un primo tempo la diagnosi sia stata sottovalutata

Kate Middleton si appresta a vivere una Pasqua triste. Per la prima volta da quando ha sposato William non parteciperà con la Famiglia Reale alla tradizionale messa nella Cappella di San Giorgio. Ma i medici sono possibilisti e ritengono che potrà tornare in pubblico anche mentre si sottopone alla cure contro il cancro, appena la terapia glielo permetterà. Intanto, c’è chi ipotizza che la prima diagnosi della Principessa sia stata sottovalutata.

Kate Middleton, diagnosi sottovalutata

Kate Middleton sarebbe dovuta tornare ai suoi doveri di Corte in aprile, anzi in un primo momento si sperava di poterla rivedere già alla messa di Pasqua. Questo almeno era stata comunicazione del Palazzo subito dopo l’intervento all’addome che ha subito lo scorso gennaio. Poi mesi di silenzio e soprattutto la mancanza di foto di Kate hanno alimentato assurde e inutili teorie complottiste, alcune agghiaccianti come quella secondo la quale William l’aveva picchiata, altre ridicole riguardanti la presunta relazione tra il Principe e Rose Hanbury.

Poi è arrivato il video messaggio di Kate in cui ha annunciato di avere un cancro. La Principessa del Galles spiega che in un primo momento non si erano trovate cellule cancerose. Ma dopo l’intervento e in seguito ad altri test sono emerse. Questo dettaglio ha portato a formulare l’ipotesi che la diagnosi in un primo momento sia stata sottovalutata e solo successivamente ci si è resi conto che le condizioni della moglie di William era più gravi di quanto si pensasse.

Questo ha fatto pensare a una certa trascuratezza della London Clinc che per altro è stata coinvolta nello scandalo delle cartelle sanitarie violate. O più precisamente si è tentato di leggere solo quella di Kate Middleton. Anche se non è possibile esprimere un giudizio oggettivo sulla situazione, poiché non sono stati rivelati, come è giusto che sia, i dettagli sulla malattia e l’iter terapeutico cui si sta sottoponendo la Principessa.

Di nuovo, però, sono state fatte delle ipotesi sul tipo di cancro che la colpita. Alcuni oncologi, che non fanno parte del team medico di Kate, hanno parlato della possibilità che si tratti di un tumore al colon o all’ovaio. Anche se ovviamente sono solo teorie non confermate da dati effettivi.

Kate Midldeton, quando potrebbe tornare al lavoro

Escluso con certezza che rivedremo Kate dopo il 17 aprile, è però plausibile che possa tornare agli impegni pubblici anche mentre si sottopone alle terapie, esattamente come sta facendo gradualmente Carlo. Tutto naturalmente dipenderà da come risponderà alle cure e dagli eventuali effetti collaterali che possono avere su di lei.

Come ha spiegato nel suo messaggio, ha comunque bisogno di tempo per occuparsi della sua salute. Il suo obiettivo è quello di stare sempre meglio, innanzitutto per i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, e poi naturalmente per suo marito William e l’impegno che con lui si è presa al servizio della Monarchia britannica.