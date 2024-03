Letizia di Spagna, il tailleur rosa di tendenza

Primavera in anticipo per Letizia di Spagna. La Reina iberica ha omaggiato l'arrivo della bella stagione con una scelta stilistica ad hoc per la sua visita a Gandia, nella provincia di Valencia. Per l'occasione, Sua Maestà ha infatti puntato su un vivace tailleur rosa pastello, una nuance di grande tendenza in questo periodo dell'anno.