Letizia di Spagna seduce col cambio di look: tailleur rosso e tuta vittoriana

Fonte: IPA Letizia di Spagna, Regina in rosso: i look più belli e audaci

Letizia di Spagna, due impegni in due giorni e due look fantastici molto diversi da loro. La Reina infiamma col tailleur pantaloni rosso e poi incanta alla Fiera del Turismo con la tuta dallo stile vittoriano, decisamente alternativo al suo guardaroba.

Letizia di Spagna, il tailleur pantaloni del potere

Dopo averci deluse con l’outfit grigio piuttosto triste, Letizia di Spagna decisamente si riscatta e ritorna ad essere quella icona di stile che è. La Reina va sul sicuro e sceglie il look del potere, il tailleur pantaloni. Pare che questo completo sia ormai diventato il must have delle Regine e delle Principesse di tutto il mondo. A sdoganarlo fu in verità decenni fa Lady Diana, ma poi è ritornato in auge proprio con Letizia e in seguito con Kate Middleton che si trova al momento ricoverata nella London Clinic per un intervento all’addome.

Il tailleur pantaloni, oltre a essere un elegantissimo ensemble, è scelto da Letizia per i suoi appuntamenti di lavoro perché rappresenta il potere femminile e indica la sicurezza raggiunta nel proprio ruolo di comando. E Sua Maestà lo indossa anche ai gala. Per questo, la Reina, come Kate, ne fa uso. La moglie di Felipe lo indossa per inaugurare il Talent Tour 2024 della Fondazione Principessa di Girona a Lleida e incanta la folla, tanto che si presta a scattare dei selfie.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il tailleur troppo largo

Sua Maestà ha scelto un grande classico del suo armadio, già sfoggiato in altre occasioni. Si tratta del tailleur rosso di Carolina Herrera, della stagione autunno-inverno 2019, composto da blazer monopetto con tasche laterali e pantaloni a sigaretta. Donna Letizia deve essere dimagrita nel frattempo perché la giacca le fa leggermente difetto in vita, nel senso che è troppo larga. In ogni caso, il rosso le dona come sempre moltissimo, è infatti il suo colore per eccellenza e il completo scelto esalta la sensualità della Regina.

Fonte: Getty Images

Interessanti anche gli accostamenti. Letizia sceglie una blusa in seta rosa antico, effetto peplo, di Hugo Boss, e le sue scarpe con tre cinturini dello stesso colore del top, di Patrizia Pepe. Infine, completano il look gli orecchini a spirale, con diamanti, di Golden & Roses, da 2.785 euro.

Letizia di Spagna in tuta vittoriana

L’indomani Letizia, accompagnata da suo marito Felipe, va alla Fiera del Turismo di Madrid, un appuntamento imperdibile dove sfoggia i look più audaci e riusciti, come la tuta in denim del 2021 o l’abito coriandolo del 2020. Quest’anno ha scelto un outfit non scontato, con il quale aveva sedotto la Croazia nel 2022 durante una visita ufficiale.

Si tratta di una tuta preppy bianca e nera, firmata Teresa Helbig. Questo è l’unico abito che Letizia possiede di questa griffe. Il modello si ispira allo stile vittoriano e appartiene alla collezione Opium, autunno-inverno 2021. Il top è composto da un inserto bianco, come se fosse una camicia d’altri tempi, con ruches e piccoli bottoncini neri fino al décolleté, il resto è nero e minimal, sulle maniche il tema retro è ripreso dai polsini, i pantaloni sono larghi e lunghi fino alle caviglia.

Fonte: Getty Images

La Reina la abbina a un paio di décolleté dal tacco basso, mentre in Croazia indossò degli stivali e a una cintura alta di Hugo Boss, per esaltare la vita.

Per quanto riguarda i gioielli, Donna Letizia ha scelto degli orecchini a goccia con diamanti con cui ha debuttato nel 2014. Non si sa chi li ha creati, ma piacciono molto a sua figlia Leonor che li ha indossati in diverse occasioni.