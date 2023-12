Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna conclude la sua agenda di lavoro per il 2023 con un look sorprendente che conferma il tailleur pantaloni come la tendenza di stile di quest’anno. La Reina indossa uno smoking di velluto nero con dettagli gioiello, firmato Paco Rabanne, in occasione del concerto di chiusura della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione Europea.

Letizia di Spagna, ultimo look del 2023

Letizia di Spagna sta vivendo un fine anno piuttosto tormentato a causa dei pettegolezzi sul suo presunto tradimento con l’ex cognato, ma la Reina fa finta di niente e ad ogni uscita pubblica non solo non perde il sorriso, ma continua a dettare le tendenze, come coi mocassini track per il compleanno della cognata, l’Infanta Elena.

Così, per l’ultimo evento del 2023, Donna Letizia ha voluto lasciare il segno. Calcando sul completo icona dell’anno, ossia il tailleur pantaloni, si è presentata all’Auditorium Nazionale di Musica di Madrid indossando la versione serale dell’ensemble.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, lo smoking-gioiello di Paco Rabanne

La Reina infatti ha optato per uno smoking in velluto nero con giacca dal bavero in raso e bottoni gioiello, realizzati con cristalli, che richiamavano gli orecchini di diamanti, i pantaloni a sigaretta e un top nero.

Lo smoking è firmato Paco Rabanne, una scelta insolita per Letizia. Infatti, è la prima volta che indossa questo brand. Ma d’altro canto, non ci dovremmo stupire più di tanto, in considerazione del fatto che fa parte del gruppo Puig che comprende, tra gli altri, anche Carolina Herrera, una delle sue firme preferite, Nina Ricci, di cui possiede diversi capi, e il brand belga Dries Van Noten di cui ha indossato un abito bordeaux all’evento tenutosi all’Istituto Cervantes.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini in diamanti della Regina Vittoria Eugenia

L’outfit di Sua Maestà presenta altri dettagli particolari rispetto al suo stile abituale. Innanzitutto gli orecchini, molto impegnativi, realizzati in oro bianco e diamanti. Letizia non è amante dei gioielli vistosi, che indossa solo in occasioni molto formali, ma in questo caso ha optato per gli orecchini chaton che fanno parte di una serie di monili, appartenuti alla Regina Vittoria Eugenia, la quale indicò nel suo testamento che venissero tramandati di Sovrana in Sovrana. In effetti, questi pendenti sono i preferiti di Letizia. Tra i gioielli della Corona sono quelli che ha indossato più volte.

Fonte: Getty Images

E per metterli meglio in mostra ha raccolto i capelli in uno chignon basso e intrecciato che dà un allure sofisticato alla sua immagine. Infine, ha abbinato il suo smoking a delle décolleté in suede nero con tacco midi, firmate Nina Ricci.

Così, con questo look stratosferico, Letizia si è congedata dagli impegni del 2023 per godersi le vacanze di Natale con la sua famiglia. La Principessa Leonor si trovava sui Pirenei per una esercitazione militare, ma rientrerà a casa per le Feste.

La prossima volta che la vedremo sarà il 6 gennaio per presenziare alla tradizionale Pasqua militare dove, di solito, sfoggia mise uniche anche se non sempre riuscite.