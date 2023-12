Fonte: IPA Leonor di Spagna

Leonor, la figlia di Letizia di Spagna e Felipe, è stata fotografata per la prima volta durante l’addestramento militare. Tuta mimetica, zaino di sopravvivenza, casco e scarponi da sci in mano: così la Principessa delle Asturie appare nelle foto scattate sui Pirenei aragonesi.

Leonor di Spagna, è il suo anno

Sicuramente questo è l’anno di Leonor e ciò ha reso più che orgogliosa Letizia di Spagna. La Principessa è entrata nell’Accademia militare di Saragozza, ha compiuto 18 anni e giurato sulla costituzione e si è conquista la scena durante la cerimonia di Apertura della XV Legislatura delle Cortes Generales.

Leonor di Spagna, l’esercitazione militare sulle piste da sci

Adesso, invece di andare a sciare insieme a mamma e papà, e sua sorella Sofia, scende le piste innevate ma da militare, durante l’addestramento. Leonor resta a Huesca fino al 20 dicembre per completare le esercitazioni sulla neve, a supporto della Guardia Civil che rafforza i controlli in occasione della stagione sciistica.

Fonte: IPA

Leonor non perde, anzi semmai aumenta il suo fascino, con la tuta mimetica e col berretto verde militare. La Principessa non ha un filo di trucco e questo esalta la sua bellezza naturale, ereditata da entrambi i genitori. Per la figlia del Re nessuno sconto, nessun privilegio. È arrivata in autobus sul luogo dell’esercitazione insieme agli altri cadetti, suoi compagni. E sulla pista ha indossato l’attrezzatura per sciare, scarponi tecnici e casco protettivo ma niente guanti.

Fonte: IPA

La figlia di Letizia di Spagna, insieme agli altri 160 cadetti, è arrivata nei Pirenei domenica 17 dicembre. In tutto l’esercitazione dura tre giorni. La Principessa e i suoi compagni sono sistemati nelle strutture della Scuola Militare di Candanchúm. Si spostano con degli autobus per raggiungere le piste da sci la mattina molto presto e le esercitazioni, supervisionate da maestri di sci, sono interrotte solo da una breve pausa pranzo che si svolge al self-service della stazione di discesa.

Fonte: IPA

Leonor di Spagna si prepara a diventare Regina

A Leonor è stata di fatto dedicata anche la cartolina di Natale di quest’anno. Infatti, come biglietto di auguri della Famiglia Reale è stata scelta una foto scattata durante il giorno del giuramento alla Costituzione che ha coinciso col diciottesimo compleanno della Principessa delle Asturie.

Leonor sta completando la sua formazione per il ruolo di Regina di Spagna che erediterà da suo padre Felipe. Dopo due anni trascorsi in un college del Galles, dove per altro studia ora sua sorella Sofia, dallo scorso settembre ha iniziato il suo percorso all’interno delle forze armate, necessario per chiunque è destinato a sedersi sul trono.