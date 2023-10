Leonor di Spagna giura sulla Costituzione: il look da favola della futura Regina

Leonor, figlia di Letizia di Spagna e di Re Felipe, ha giurato sulla Costituzione nel giorno del suo 18esimo compleanno, diventando così ufficialmente l’erede al trono.

Letizia di Spagna ha da essere orgogliosa di sua figlia Leonor che succederà suo padre Felipe sul trono. La Principessa delle Asturie si è presentata alla cerimonia del giuramento della Costituzione con un magnifico tailleur pantaloni bianco che è diventato ormai il look iconico delle teste coronate d’Europa e di cui Kate Middleton ne è paladina.

Leonor di Spagna, il giuramento sulla Costituzione

Alle 11 esatte del 31 ottobre 2023, Leonor di Spagna ha quindi giurato sulla Costituzione, simbolo dell’unità del Paese, diventando ufficialmente la futura Regina. La cerimonia si è svolta nel Parlamento spagnolo, davanti alle Corti. Erano tutti presenti. O quasi. Infatti, gli esponenti dei partiti indipendentisti baschi e catalani, ma anche della sinistra radicale non prendono parte all’evento. Naturalmente, questo avrà delle ripercussioni sulla vita politica spagnola, ma oggi è la giornata della Principessa delle Asturie e qualsiasi polemica è rinviata.

È Leonormania

La festa per la figlia di Letizia e futura Regina di Spagna è celebrata in tutto il Paese. Madrid è una città blindata e 900 agenti sono posti attorno al Parlamento per ragioni di sicurezza. D’altro canto, tutti vogliono festeggiare la Principessa delle Asturie. Una folla si è riversata per le strade della capitale con la speranza di riuscire a vederla dal vivo. Mentre l’intera capitale è tappezzata con cartelloni e poster che la ritraggono nello scatto ufficiale, realizzato appositamente per la cerimonia di giuramento.

La primogenita di Letizia e Felipe di Spagna ha già conquistato il cuore degli spagnoli, tanto che si parla di Leonormania. Le ragazze copiano i suoi look, si pettinano come lei e si truccano come lei, in fondo la cerimonia del giuramento di Leonor è il secondo evento reale più importante degli ultimi tempi dopo l’incoronazione di Carlo. Insomma, è iniziata l’era della Principessa delle Asturie, mentre quella della Reina Letizia è destinata gradualmente a tramontare.

Letizia di Spagna e l’attenzione per l’educazione di Leonor

D’altro canto, Donna Letizia non è per niente turbata da questo cambio di generazione. Anzi, è tutta la vita che sta preparando le figlie Leonor e Sofia al destino che è riservato loro. La prima diventerà Regina di Spagna e la cerimonia di giuramento sulla Costituzione è il primo atto ufficiale che l’avvicina al trono, la seconda è l’Infanta di Spagna e dovrà supportare la sorella durante il suo regno.

Letizia quindi ha sempre prestato molta attenzione all’educazione delle figlie, istituendo un regime molto severo a Palazzo con orari ben scanditi circa obblighi e svaghi delle ragazze. Poi ha mandato Leonor nel Galles a completare gli studi e dopo due anni è tornata in Spagna per entrare all’accademia militare di Saragozza dove l’abbiamo vista in divisa.

Ma la Reina ha fatto qualcosa in più. Infatti, sempre attenta all’immagine e al modo di presentarsi in pubblico, anche grazie alla sua formazione da giornalista, ha insegnato a Leonor e Sofia a presentarsi in pubblico, curando molto il look e l’aspetto. Letizia sembra condividere totalmente la linea della Regina Elisabetta, la prima che compreso l’importanza dell’outfit come strumento per veicolare un messaggio.

Leonor di Spagna e il tailleur bianco

Letizia ha insegnato a Leonor lo stile giusto per presentarsi in pubblico. Così una giovane donna di 18 anni chiamata al suo primo importantissimo appuntamento di lavoro non può che indossare il look da working girl per eccellenza, il tailleur pantaloni, simbolo di indipendenza e forza.

La Principessa delle Asturie lo sceglie bianco con giacca a doppiopetto e lo abbina a delle scarpe beige con tacco largo e cinturino sulla caviglia. Perfetti i capelli raccolti in un’elegante coda di cavallo, più chic dei capelli sciolti sulle spalle, meno ingessati del raccolto.