Letizia di Spagna, sua figlia Leonor ruba l’abito a pois di Kate Middleton

Letizia di Spagna, primo evento di Leonor e Sofia da sole: look ‘vitaminici’

È il momento di Leonor, la figlia maggiore di Letizia di Spagna e Felipe, che insieme ai genitori ha visitato per la prima volta l’Accademia militare di Saragozza dove entrerà il prossimo 17 agosto. La Principessa delle Asturie, che indossa un completo a pois, sembra la copia di Kate Middleton. Solo che per il suo look ha speso molto meno della metà.

Leonor è tornata a casa dal Galles dove ha appena terminato il secondo anno in un college prestigioso. Ed è stata subito protagonista di una serie di eventi per la Monarchia. Prima con la sorella Sofia dove ha indossato un look vitaminico, poi per la consegna dei Premi Principessa Giorona dove sua mamma Letizia di Spagna ha indossato un magnifico abito da sera di H&M da 140 euro.

Leonor di Spagna, look a pois identico a Kate Middleton

Proprio da Donna Letizia Leonor ha ereditato lo stile e l’eleganza, anche se per il suo ultimo outfit sembra essersi ispira più a Kate Middleton. Infatti, la Principessa delle Asturie si è presentata con un completo bianco a pois neri che ricorda pericolosamente l’abito che la moglie di William ha sfoggiato in occasione della cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera la scorsa primavera.

Fonte: Getty Images

Leonor si è presentata alla Accademia militare, che presto sarà la sua nuova casa infatti inizierà il servizio militare obbligatorio per il suo ruolo di futura Regina, con un ensemble in viscosa di Barey Sevilla composto da un top sbracciato con corpetto effetto drappeggio e gonna svasata lunga fino al ginocchio accorciata appositamente per lei, dato che il modello originale arriva fino alle caviglie. Costo? 230 euro. La figlia di Letizia lo ha abbinato a un paio di slingback nere basse e una piccola handbag in ecopelle, firmata Olivia Mareque.

Il suo look è davvero la copia dell’abito di Kate Middleton, bianco a pois neri, firmato Alessandra Rich, che ha pagato decisamente di più, ossia la bellezza di 1.465 euro. Questo è uno dei tanti vestiti a pois che appartengono al guardaroba della Principessa del Galles che da un paio d’anni ha una vera e propria passione per i puntini, a sua volta ereditata da Lady Diana.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il tailleur smanicato

Stile diverso ma pur sempre coordinato a quello di Leonor è il look scelto da Letizia di Spagna nella stessa occasione. La Reina ha optato per un tailleur bianco di Varela con giacca senza maniche e cintura in vita incorporata e gonna svasata che ha abbinato alla sua borsa bianca di Furla e a delle slingback rosa cipria, firmate Isabel Abdo. Mentre gli orecchini in oro e diamanti sono di Gold & Roses da 2.785 euro.

Fonte: Getty Images

Letizia e Leonor sono state accompagnate all’evento militare da Felipe in alta uniforme, mentre non era presente l’Infanta Sofia che ha un ruolo molto diverso nella Monarchia spagnola molto diverso.