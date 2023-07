Letizia di Spagna al gala, il fantastico abito da sera costa 140 euro

Letizia di Spagna, primo evento di Leonor e Sofia da sole: look ‘vitaminici’

Letizia di Spagna ha preso parte a una delle serate più importanti per la Monarchia iberica, la cerimonia dei Premi Principessa di Girona dove ha incantato tutti con un abito da cocktail nero di H&M che costa 140 euro e orecchini baguette da 32 euro che online si possono acquistare simili anche per meno di 20 euro.

Letizia di Spagna, passo indietro per sua figlia Leonor

Letizia di Spagna avrebbe dovuto fare un passo indietro e lasciare spazio alle figlie, in particolare alla sua primogenita Leonor, tornata da poco a casa dal Galles dove è iscritta a un prestigioso collage. I Premi sono infatti intitolati a lei in quanto è la Principessa di Girona. Per questo da 4 anni, ossia da quando ha raggiunto l’età per farlo, presiede alla cerimonia di consegna in cui sono celebrati i giovani talenti.

Leonor è la futura erede al trono e da quando ha compiuto 14 anni assolve alcuni incarichi per la Monarchia. Così, proprio nell’ambito degli eventi legati al Premio 2023, lei e sua sorella minore Sofia hanno partecipato al loro primo impegno pubblico congiunto senza i genitori dove hanno indossato dei look dai colori vitaminici, super estivi.

Quando però Donna Letizia deve presenziare ad appuntamenti istituzionali dove in particolare Leonor ha un ruolo attivo cerca di non essere mai troppo appariscente, proprio per dare maggiore spazio alla Principessa, soprattutto cerca di attrarre meno l’attenzione in modo che la stampa si concentri sulla figlia. Per questo sceglie in tali occasioni di indossare look più dimessi, magari riciclati, o comunque dalle linee pulite ed essenziali.

Letizia di Spagna, l’abito da sera di H&M

Dunque, evidentemente si inserisce in quest’ottica l’abito che ha indossa alla serata dedicata ai Premi Principessa Girona. La Reina infatti si è presentata al gala con un abito classico, quello che chiunque donna non avrebbe difficoltà ad indossare. Si tratta infatti di un vestito da cocktail, sbracciato come piace alla Regina che così ha modo di mostrare i muscoli, con spalline larghe, scollo a V bon ton, sciancrato in vita e gonna ampia a campana. L’abito è decorato con dei fini ricami ton sur ton. Appartiene alla collezione Conscious 2018 di H&M e costa circa 140 euro. Inutile dire che dopo che Letizia lo ha indossato, è andato letteralmente a ruba.

La Reina lo ha abbinato a una clutch metallizzata, firmata Magrit, il suo brand di borse e calzature preferito, per la quale non sono mancate le solite critiche di chi ritiene questi modelli, che Letizia ama tanto invece, troppo grandi e superati. Ha calzato delle slingback argento metallizzato, sempre di Magrit, con tacco basso per i suoi problemi ai piedi. In linea con lo stile low cost del suo look, ha indossato degli orecchini baguette, creati da Pertegaz, che si possono acquistare per 32 euro. Ma si trovano online con zirconi anche a meno di 20 euro.

Leonor e Sofia, i look sottotono

Malgrado il look essenziale di Letizia, Leonor e sua sorella Sofia non sono riuscite a incantare come la mamma. La Principessa Girona ha indossato un completo verde, colore difficilissimo (vedi la giacca di Kate Middleton a Wimbledon), dalle forme un po’ barocche, firmato Cherubina, che ha abbinato a dei sandali con plateau di Mint and Rose. Mentre sua sorella ha indossato un abito glitter di Moises Nieto e delle slingback di ByMum, basse. A lei non sono ancora concessi i tacchi.

