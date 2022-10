Letizia di Spagna parla per la prima volta del suo disturbo fisico (e fa un’importante rinuncia)

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna al Columbus Day, il cut out diventa chic

Da un po’ di tempo ormai si parla di un problema di salute che riguarda Letizia di Spagna: la Regina, infatti, è apparsa numerose volte nell’ultimo periodo con delle scarpe diverse dal solito, e proprio questo dettaglio aveva iniziato a far arrivare voci su una patologia chiamata metatarsalgia. Ora, però, lei stessa ha confessato per la prima volta di soffrire di un fastidioso disturbo che la costringe a fare anche un’importante rinuncia.

Letizia di Spagna, qual è il suo disturbo fisico

Il 12 ottobre si è celebrata la Festa Nazionale in Spagna, e come di consueto si è tenuto il ricevimento a Palazzo Reale dopo la parata militare che si svolge annualmente a Madrid. Oltre a Donna Letizia e al Re Filippo, erano presenti circa 2500 invitati tra politici e persone d’affari.

Proprio in quest’occasione, in presenza di alcuni giornalisti, Letizia di Spagna ha voluto fare una confessione che riguarda il suo stato di salute. Stando a quanto riportato da Lecturas, la Regina ha rivelato di soffrire del neuroma di Morton, una patologia del piede molto diffusa che colpisce maggiormente le donne nell’area tra il terzo e quarto dito attraverso forti dolori, causata soprattutto delle scarpe con tacco alto.

Per fortuna non si tratta di una malattia grave o irrisolvibile, ma c’è una rinuncia molto grande a cui Letizia di Spagna dovrà far fronte d’ora in poi.

La rinuncia di Letizia di Spagna

Il look di Letizia di Spagna negli ultimi mesi ha sicuramente subito un piccolo (ma importante) cambiamento che non è di certo passato inosservato. In molti, infatti, hanno notato proprio la presenza di scarpe prive di tacco o con un tacco molto largo, e si è quindi parlato di metatarsalgia cronica.

A rivelare questo problema della Reina era stato El País Semanal attraverso le parole del giornalista Jesús Rodríguez, il quale aveva spiegato come Donna Letizia soffrisse di dolori continui a un piede a causa della suddetta patologia, aggiungendo che il problema fosse dato dall’uso prolungato di scarpe con il tacco alto.

Non si tratta propriamente di metatarsalgia cronica ma del neuroma di Morton, come rivelato da lei stessa in occasione del ricevimento avvenuto per la Festa Nazionale. Ciò che dovrà fare, quindi, è rinunciare alle scarpe che possano slanciarla di più, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rodríguez, che ha specificato il fatto che la Reina odi i tacchi alti, questa non dovrebbe trattarsi di una vera e propria rinuncia che può provocare sofferenza.

Letizia di Spagna, infatti, è apparsa in forma smagliante negli ultimi mesi con sandali infradito ed espadrillas basse, nonostante in tanti pian piano avessero iniziato a notare questo particolare non usuale per il suo look.

Fonte: IPA

Una rinuncia totale, probabilmente, risulterebbe impossibile per lei. Il 12 ottobre, infatti, in occasione del Columbus Day, Donna Letizia ha indossato un paio di décolleté bianche con il tacco, in abbinamento ad un abito color salvia con piccoli pois bianchi, rinunciando però a qualche centimetro e mantenendo la stessa eleganza di sempre che la contraddistingue.