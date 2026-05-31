Letizia di Spagna, abito sbracciato e scarpe in corda: il look per combattere il caldo

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IPA

L’inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid è un appuntamento al quale Letizia di Spagna non manca mai. Si tratta dell’evento letterario più importante del Paese, al quale la Regina ha dato il via il 29 maggio.

È stata celebrata l’85esima edizione presso il suggestivo Parco del Retiro e, come sempre, l’attenzione generale è ricaduta anche sul look della sovrana (oltre che sulla sua nota passione per la lettura). Anche stavolta Letizia non ha deluso, optando per un abito fresco e in tema con la stagione.

L’abito blu di Letizia di Spagna

Per l’occasione, la Regina ha scelto un abito smanicato blu dal taglio “halter-neck”, ovvero con una scollatura all’americana e allacciato dietro al collo. Una soluzione ideale per una giornata di caldo primaverile a Madrid.

Il dettaglio che ha conquistato tutti è la fantasia. Una stampa bianca a metà strada tra i tratti di gessetto su una lavagna e una scoloritura artificiale. Segni irregolari, quasi disegnati a mano, per un motivo originale e per nulla scontato.

Il risultato? Un look fresco e sofisticato al tempo stesso. Un blu luminosi ma sobrio, al netto di una silhouette pulita e moderna, con lo scollo che aggiunge un tocco di femminilità, senza però eccedere. Un abito che valorizza le sue spalle e il collo, perfetto per le temperature di questo periodo.

Scarpe in coda: un tocco mediterraneo

A bilanciare la freschezza dell’abito ci pensano le scarpe di corda. Sono le immancabili espadrillas con zeppa, che Letizia ama indossare quando le temperature salgono. Una scelta che non è solo estetica ma anche pratica. La zeppa in corda intrecciata regala qualche centimetro di altezza senza sacrificare la comodità. Un aspetto al quale la Regina presta particolare attenzione.

Le cuñas de esparto (nome spagnolo delle zeppe in corda) sono un classico del guardaroba della Regina. Artigianali e leggere, delle scarpe dallo squisito sapore mediterraneo, perfette pe rle giornate all’aperto come quella trascorsa tra gli stand del Retiro. Abbiate all’abito blu aggiungono al look quel tocco rilassato e solare che trasforma un outfit istituzionale in qualcosa di sorprendentemente vicino e quotidiano.

Una giornata tra libri e selfie

L’edizione 2026 della Fiera, in programma dal 29 maggio al 14 giugno, ha come tema l’umorismo e ospita oltre 300 stand di librerie ed editori. Letizia ha trascorso la mattinata immersa nell’atmosfera del Retiro, salutando autorità e organizzatori. Si è poi concessa ai selfie con i giovani presenti, visitando gli stand dei librai e facendo tappa al Padiglione dei Bambini.

Ancora una volta, dunque, ha dimostrato la sua particolare attenzione verso i più piccoli. Tra i regali ricevuti, alcuni doni dal forte valore simbolico:

un libro di cucina tradizionale della Rioja;

cartoline d’epoca di Logroño del 1915;

un facsimile delle Glosas Emilianenses, considerate la più antica testimonianza scritta della lingua spagnola.

Il tutto con indosso un abito che è simbolo di un’eleganza sobria. Di fatto ormai suo marchio di stile. I suoi capi comunicano messaggi, senza mai eccedere. Lo dimostra anche la scelta dell’abito di Juan Vidal riproposto e modificato, perché la moda non è solo novità e sprechi, ma anche consapevolezza.